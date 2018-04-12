Mandalı alın kulağınıza takın bakın neler olacak

Mandalın insan sağlığına faydalarını biliyor muydunuz? Kulağa inanması güç geliyor ama gerçek. Peki mandalın insan sağlığına nasıl faydaları olabilir? İşte o çok ilginç detay...

Çamaşır asmak veya başka bir şeyi asmak. Bir şeyi yapıştırdığımızda sıkı durmasını sağlamak mandalın en temel amacı. Peki ya insan sağlığına etkisi desek. Kulağa hayli ilginç geliyor ama bildiğiniz bir adet mandal sağlığınıza birebir etki edebilecek güçte. Twitter

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İnsanların sağlıklarını artırma, çeşitli sorunları tedavi etme ve kısa zamanda rahatlama deneyimi yaşama alışkanlıklarından bahsediyor. Yani, teknik kulakların üzerinde farklı bölgelere mandal takılmasını içerir. Kulakların farklı vücut organları ve bölgeleri ile ilişkili 6 noktası vardır. Bu nedenle, bu noktaları uyararak çeşitli sağlık sorunlarını çözebilirsiniz.



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Kulakların Üst Kısmı; Bu kulak kısmı omuzlar ve sırtlarla ilgilidir, böylece günde bir dakika boyunca basılması bölgelerdeki gerilimi azaltacaktır.



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