Manchester’ın yıldızı Balıkesir’de AVM sahibi oluyor!

28 MİLYONA ALMIŞTI: Tarihi saat kulesi ve Kuva-i Milliye Müzesi yanında olduğu için çizilen proje Balıkesir Anıtlar Kurulu’na sunuldu. Şubat ayı içerisinde kurul tarafından onaylanan projenin toplam inşaat alanı 40 bin metrekare olacak. 42 dükkan 123 tane de ofis katının olduğu projenin yapımına Balıkesir SGK binasının tamamlanmasının ardından başlanacak.