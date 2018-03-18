Manchester’ın yıldızı Balıkesir’de AVM sahibi oluyor!

Manchester City’nin Türk asıllı yıldızı İlkay Gündoğan, memleketi Balıkesir’e AVM yapıyor. Toplam 42 dükkan ve 123 adet de ofisin yapılacağı proje, geçtiğimiz ay içerisinde Balıkesir Anıtlar Kurulu’nca onaylandı.

Manchester’ın yıldızı Balıkesir’de AVM sahibi oluyor!

Geçirdiği ağır sakatlıkların ardından eski sağlığına kavuşan Manchester City’nin orta sahadaki yıldızı İlkay Gündoğan’ın Balıkesir’de 2016 yılında aldığı SGK binası yerine yapacağı proje belli oldu. Ünlü futbolcu İlkay’ın söz konusu binanın yerine yapmayı planladığı proje Balıkesir Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı.

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Manchester’ın yıldızı Balıkesir’de AVM sahibi oluyor!

PROJE 13 KATTA YÜKSELECEK: Akşam gazetesinden Ercan Öztürk'ün haberine göre inşaat dördü bodrum kat olup toplamda 13 kat olarak yapılacak. 3 katı AVM olacak projenin 9 katı da ofis katlarından oluşacak.

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Manchester’ın yıldızı Balıkesir’de AVM sahibi oluyor!

28 MİLYONA ALMIŞTI: Tarihi saat kulesi ve Kuva-i Milliye Müzesi yanında olduğu için çizilen proje Balıkesir Anıtlar Kurulu’na sunuldu. Şubat ayı içerisinde kurul tarafından onaylanan projenin toplam inşaat alanı 40 bin metrekare olacak. 42 dükkan 123 tane de ofis katının olduğu projenin yapımına Balıkesir SGK binasının tamamlanmasının ardından başlanacak.

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Manchester’ın yıldızı Balıkesir’de AVM sahibi oluyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılının başlarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Hacıilbey Mahallesi’nde bulunan SGK il binasını 8 milyon liraya satın aldı. Bir yıl sonra bu binanın ihaleyle satılması meclis tarafından onaylandı.

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