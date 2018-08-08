Manavgat Irmağına giren genç kayboldu

Manavgat Şelalesinin 200 metre yukarısında tehlikeli ve yasak olduğuna dair uyarı levhasını dikkate almayan 20 yaşındaki Uğur Çiftçi, ırmağa girdi. Genç bir süre sonra ırmakta kaybolunca arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri geldi.

Ekiplerin bot ile ırmak yüzeyinde yaptıkları arama sonuçsuz kalınca Antalya'dan dalgıç ekipler istendi. Gencin aranması çalışmaları devam ediyor. Manavgat'ta bir otelde çalıştığı öğrenilen gencin bir arkadaşıyla birlikte serinlemek amacıyla ırmağa girdiği öğrenildi.

KUŞADASI'NDA DA 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULDU

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren 5 yaşındaki çocuk boğuldu.

kent merkezindeki halk plajında ailesi kıyıda iken denize giren Bulgaristan vatandaşı Encho Silviev Angelov (5), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Durumu gören vatandaşların haber vermesi üzerine plaja sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bulgar ailenin tatil yapmak için ilçeye geldiği öğrenildi.