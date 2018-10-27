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Maltepe’de uygulanması planlanan kentsel dönüşüm modelleri tartışıldı

Maltepe’de uygulanması planlanan kentsel dönüşüm modelleri tartışıldı

İSTANBUL’DA gerçekleşen kentsel dönüşüm çalıştayında, 40 yıl sonra çözüme kavuşan Maltepe’nin Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinde uygulanması planlanan kentsel dönüşüm modelleri tartışıldı. Toplantıya, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 11:43 - Güncelleme: 27-10-2018 11:43

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları, alanında uzman akademisyenler ve şehir plancılarının katıldığı çalıştayda, Maltepe’de 40 yıl sonra çözüme kavuşan Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinin kentsel dönüşümü için planlanan modeller ve iletişim stratejileri masaya yatırıldı. Karayalçın’ın, bölgede yaşayan halkla birlikte gerçekleştirilecek bir kentsel dönüşümün istenildiği sonuçlara ulaşabileceğini vurguladığı toplantıda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı 1989-1994 yılları arasında gerçekleştirilen, ‘Dikmen Vadisi’ ve ‘Portakal Çiçeği’ projeleri de örnek gösterildi.

PLANLAR MAHALLE HALKIYLA HAZIRLANDI
Maltepe’de imar sorununun 40 yıldır çıkmaza sürüklendiğini ifade eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, şöyle konuştu:

“40 yıllık sorunu, görev süremiz dolmadan 4 yılda çözdük. Göreve geldiğim gün Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük mahallelerimize giderek orada yaşayan on binlerce kişiye söz vermiştim. Bundan 4 yıl önce, yine Sayın Karayalçın ile bu mahallelerimizi ziyaret ederek bu sorunu nasıl çözebileceğimizi planlamıştık. İlk olarak mahallelerimizde, kentsel dönüşüm ofisleri açarak ve burada alanında uzman kişileri görevlendirerek halkın doğru bilgi almasını sağladık. Yine uzmanlardan, mahalle muhtarlarından, mahallenin ileri gelenlerinden ve yıllarca burada mücadele eden derneklerin temsilcileriyle Mahalle Danışma Kurulu oluşturduk. İşte bugün onaylanan imar planlarını, kapalı kapılar ardında değil, tamamen halkımıza danışarak, onların onayını alarak hazırladık. Sonrasında planların onaylanması aşamasında, hem Maltepe Belediye meclis üyelerimizin, hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis üyelerinin desteğiyle, herkesi mutlu eden sonuca ulaştık.”

“ÇIKARLARI KORUYAN BİR KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ BAŞARACAĞIZ”
Mahallelerin dönüşüm sürecinde yine halka danışacaklarını vurgulayan Kılıç,  “İlk 5 yılda imar planlarını hazırladık. İkinci 5 yılımızda yine halkımıza danışarak, tamamen halkın çıkarlarını koruyan bir kentsel dönüşümü hep birlikte başaracağız. Yerinde dönüşüm yaparak, 40-50 yıldır burada kendine hayat kuran vatandaşlarımızın yerinden edilmesinin önüne geçeceğiz. Türkiye’de ilk defa emsal transferi uygulamasını plan notlarımıza yazdık. Bu sayede, imar planında donatı alanları içerisinde evleri bulunan vatandaşların konut alanı öngörülen parsellere taşınmaları sağlayarak, mağdur olmalarını engelleyeceğiz” dedi.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ DENENECEK
Türkiye’de ilk kez denenecek bir model üzerinde çalıştıklarını da ifade eden Başkan Kılıç, “Pek çok yerde halkımız, kentsel dönüşüm süreçlerinde müteahhitlerin mağduriyetini yaşıyor. Biz Maltepe’de buna müsaade etmeyeceğiz. Bu mahallelerimize girecek her bir müteahhitten, tıpkı arabalardaki kaskolar gibi inşaat bitirme sigortası isteyeceğiz. Bu sigortası bize vermeyen hiçbir müteahhit, mahallelerimize giremeyecek. Böylelikle Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük’teki vatandaşlarımızın, mağduriyet yaşamasına engel olacağız. Bir ekip kurduk bu modeli geliştirmek için çalışıyor. Öngörüm o ki bunu uygulayabileceğiz. Göreceksiniz biz bunu uygulamaya koyunca, tüm Türkiye’deki kentsel dönüşüm mağdurlarına da umut olacağız” ifadelerini kullandı.

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