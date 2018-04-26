Malkoç Süalp, 63'lük sosyetik isme gönlünü kaptırdı

35 yaşındaki güzel oyuncu Bade İşçil’in, 2016 yılında boşandığı 50 yaşındaki Malkoç Süalp, sosyetik isim Güllü Aybar (63) ile aşk yaşamaya başladı.

Malkoç Süalp, 63'lük sosyetik isme gönlünü kaptırdı

Adını sosyetik güzellerle yaşadığı ilişkilerle duyuran Malkoç Süalp, Mayıs 2013’te evlendiği oyuncu Bade İşçil’den (35) Haziran 2016’da olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Posta'nın haberine göre kapatılan TİP’in (Türkiye İşçi Partisi) bugün hayatta olmayan eski başkanı Mehmet Ali Aybar’ın kızı Güllü Aybar (63) kendisinden 13 yaş küçük Malkoç Süalp (50) ile aşk yaşamaya başladı.

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Malkoç Süalp, 63'lük sosyetik isme gönlünü kaptırdı

BİLİNEN EN BÜYÜK AŞKI: Sosyetenin en ‘havalı’ isimleri arasında yer alan, Güllü Aybar’ın magazin tarihine geçen en büyük aşkı 1970’li yıllarda 7 yıl birlikte olduğu şarkıcı İlhan İrem’di. 1981’de evlendiği oğlu Mehmet’in babası Hakan Behlil’den ise 1986’da boşandı. Güllü Aybar daha sonra kendisinden 10 yaş küçük Menderes Utku, ardından da 15 yaş küçük eski basketçi Murat Evliyaoğlu ile flört etti.

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Malkoç Süalp, 63'lük sosyetik isme gönlünü kaptırdı

Güllü Aybar’ın son sevgilisi yaşıtı Mimar Akın Nalça’ydı. Güllü Aybar ile Akın Nalça 10 yıl aşk yaşadı.

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Malkoç Süalp, 63'lük sosyetik isme gönlünü kaptırdı

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