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Maliye Bakanlığı memur alımı başvuru tarihi 2018-açıklandı mı?

Maliye Bakanlığı memur alımı başvuru tarihi 2018-açıklandı mı?

Maliye Bakanlığı verdiği ilanla 1000 vergi müfettişi yardımcısı alacağını duyurdu. Peki başvurulr ne zaman ve nereye yapılacak? Başvurular konusu hakkında henüz net bir bilgi yok. Vergi müfettişi yardımcısı alımı başvuru tarihi yayınlandığında haberimizde olacak. Maliye Bakanlığı yeni personel alımı için başvuru şartlarını sıraladı. İşte vergi müfettişi yardımcısı adaylarında aranacak şartlar...

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 11:50 - Güncelleme: 11-04-2018 11:20

Maliye Bakanlığı personel alım ilanı 2018, başvurular ne zaman başlıyor ve vergi müfettişi yardımcısı iş başvurusu şartları neler sorularının cevabı haberimizde. 2018 yılı nisan ayında Maliye Bakanlığı 1000 vergi müfettişi yardımcısı alacağını verdiği duyuru ile ilan etti. Öncelikle adaylarda aranan şartlar arasında 35 yaşını doldurmamak ve KPSS'den en az 80 puan almak ilk şartlar arasında. Maliye Bakanlığı personel alımı, vergi müfettiş yardımcısı iş ilanı tüm detaylar haberimizde...

ALIMLAR NASIL OLACAK: Geçtiğimiz yıla bakıldığında Maliye Bakanlığı'nın, Nisan ayının ikinci haftasında 300 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı için ilana çıktığı görülmektedir. Önceki yıldan bu yıla kadar personel alımı yönetmeliğinde hehrangi bir değişiklik yapılmadı. Bu nedenle 1000 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı da aynı başvuru şartları ile yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşıyor olmak,
* Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
* Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
* En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak.
* Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.
* KPSS'den 80 ve üzeri puan almış olmak,
* Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak.

ALIM TARİHİ BELLİ Mİ: Maliye Bakanlığının yeni memur alımı için henüz bir tarih açıklanmadı. Ancak beklenen açıklamanın önümüzdeki günlerde gelmeesi bekleniyor. Aşağıda bulunan yorum kısmından personel alımı hakkında düşüncelerinizi yazabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

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