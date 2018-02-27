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Maliye Bakanı'ndan KDV açıklaması

Maliye Bakanı'ndan KDV açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişiklikler öngören kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi" açıklamalarında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 27-02-2018 16:36 - Güncelleme: 27-02-2018 16:36

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında bugün birtakım açıklamalarda bulunmuştu. Ekonomi alanındaki çalışmaları anlatan Yıldırım, şöyle demişti:

"Bu tasarı yasalaştığı takdirde, vatandaşın maliyede biriken KDV'leri iade edilecek. Vatandaşın KDV alacağı kalmayacak. KDV alacağını ödemezse, 3 aydan sonra faiz işleyecek. Küçük esnafa da hasılat hesaplı KDV sistemi getireceğiz. Vatandaş KDV'sini bildirdikten 2 ay sonra ödeyecek. İhracatçılarımızın ihracat ettikleri maldan alacakları KDV miktarını genişleteceğiz. Yüklendikleri KDV ve diğer KDV'lerini de alabilecekler. Hayırseverlere KDV muhafiyeti getiriyoruz. Hem hayır yapıyorlar hem KDV ödüyorlar. Burada istisna getiriyoruz. Bol bol okul yapsınlar, sosyal sorumluluk projesi yapsınlar. Asgari ücret yılın başında da sonunda da aynı olacak. Vergi diliminden mağdur olunmayacak. İlave istihdam sağlayan işletmelere yıl boyunca damga vergisi, gelir vergisi desteği sağlıyoruz. 'Bir senden bir benden' programını da hayata geçiriyoruz. Kadınlarımızın iş hayatına katılmalarını da teşvik ediyoruz."

TEKLİF TBMM'DE: Başbakan Yıldırım'ın bu açıklamarının ardından Maliye Bakanı Naci Ağbal, Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişiklikler öngören kanun tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildiğini söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 27 Şubat 2018 17:19 Bir dönemler araç kiralayan firmalar taşıt aldılar ve bunların kdv si % 18 direk kdv den düştüler, binek araçların kdv si indirim konusu yapılmaz ama fatura düzenlenirken % 1 ile fatura ederler ama bunlar iş amaçlı aldıkları için % 18 indirdiler ve arkasından bu araçları sattıkları anda % 1 ile fatura düzenlediler,bir firma araç alıyor % 18 indiriyor ve aracı 1 ay sonra satıyor % 1 ile veya 2 ay veya 3 ay,bu milletin parası bu araç kiralayan firmaların aldıkları araçlar ile kdv si indirildi ve milletin parası bunların ceplerinde kaldı,öyle üç beş araç değil ve bunun gibi neleri

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KİMDİR ?
Naci Ağbal
NACİ AĞBAL KİMDİR?

64. Hükümette Maliye Bakanı olan Naci Ağbal kimdir ve aslen nerelidir? İşte Naci Ağbal'ın özgeçmişi; 1968 Bayburt doğumulu olan Naci Ağbal 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

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