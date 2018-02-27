Maliye Bakanı'ndan KDV açıklaması

Misafir 27 Şubat 2018 17:19 Bir dönemler araç kiralayan firmalar taşıt aldılar ve bunların kdv si % 18 direk kdv den düştüler, binek araçların kdv si indirim konusu yapılmaz ama fatura düzenlenirken % 1 ile fatura ederler ama bunlar iş amaçlı aldıkları için % 18 indirdiler ve arkasından bu araçları sattıkları anda % 1 ile fatura düzenlediler,bir firma araç alıyor % 18 indiriyor ve aracı 1 ay sonra satıyor % 1 ile veya 2 ay veya 3 ay,bu milletin parası bu araç kiralayan firmaların aldıkları araçlar ile kdv si indirildi ve milletin parası bunların ceplerinde kaldı,öyle üç beş araç değil ve bunun gibi neleri