Maliye Bakanından flaş dolar ve benzin fiyatı açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, dolar ve benzin fiyatlarındaki artış ile ilgili olarak dalgalanmaların geçeceğini, bertaraf edileceğini söyledi.

Bakanı Ağbal şöyle konuştu: Merak etmeyin bugün dalgalanmalar var, onların hepsi yatışacak. Onun için geçici bir dalgalanma etkisi olarak ortaya çıkan bu gelişmeler, çok hızlı bir şekilde bertaraf edilecek.

Dolar son günlerde yükselişini sürdürüyordu. ABD-Rusya gerilimi öncesi dolar 4 liranın üstüne çıkmıştı. Suriye'de savaş çıkabileceği endişesiyle ateş daha da körüklendi. Dolar 4,20 seviyesini gördü.

Akaryakıt fiyatlarına ise dövizdeki artışla birlikte üst üste zam geldi. Motorin iki günde 30 kuruş arttı. En son benzin zammı haberi ise bugün gelmişti.

DOLAR VE EURO GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10:40 itibarıyla yüzde 0,7 azalışla 4,0750'den alıcı buluyor. Euro/TL yüzde 0,7 düşüşle 5,0350'den, sterlin/TL de yüzde 0,5 azalışla 5,8230'dan işlem görüyor.

  • Siyaset 13 Nisan 2018 11:48
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