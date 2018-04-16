Mali yine çapkınlık turunda yakalandı!

Kuruçeşme'de 2 kadın arkadaşıyla vakit geçiren Mehmet Ali Erbil mekan çıkışında koşar adım aracına geçti.



'NE VAR NE ÇEKİYORSUNUZ!

Mehmet Ali Erbil kaçınca yol ortasında kalan kadınlar yüzlerini kapatarak çığlık attı. Genç kadınlar "Ne var ne çekiyorsunuz ki" diyerek bağırdı.

Mehmet Ali Erbil'in 2 kadınla yakalandığı dakikalarda eski eşi Tuğba Coşkun oğlu Ali Sadi'yle Arnavutköy'de bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi.





