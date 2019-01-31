Malatyaspor'un yeni transferi İstanbul'da

Evkur Yeni Malatyaspor'un transferde prensipte anlaştığı Fransız golcü Aboubakar Kamara, İstanbul'a geldi. İngiltere'nin Fulham takımından kiralanması için anlaşılan 23 yaşındaki futbolcu, Londra'dan hareket eden uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaştı.
Kamara'yı havalimanında Yeni Malatyaspor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çakır, genel kaptan Suat Tekin karşıladı.
Konaklayacağı otele geçen Kamara, yarın sabah sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini sarı-siyahlı renklere bağlayan imzayı atacak.
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