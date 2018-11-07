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Malatya'da millet bahçesi çalışmaları

Malatya'da millet bahçesi çalışmaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Malatya İnönü Stadı'nın millet bahçesine dönüştürülmesi kararının ardından çalışmalar için tören düzenlendi.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 01:17 - Güncelleme: 07-11-2018 01:17

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Emlak Daire Başkanı Dursun Baştürk, stadın içerisinde düzenlenen törendeki konuşmasında, emlak dairesi olarak yıllardır Toplu Konut İdaresinin ihtiyaç duyduğu arsaları temin ederek sosyal konut üretmeye alışmış birisi olduğunu belirtti.

İlk kez bir yıkım etkinliğine katıldığını anlatan Baştürk, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla mülkiyetlerindeki bir yere millet bahçesinin yapılacak olmasından dolayı da  mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Diğer illerdeki eski statların yıkılması için valiliklerle iş birliği yaptıklarını ifade eden Baştürk, şöyle konuştu:

"Burada Büyükşehir Belediye Başkanımız dedi ki 'Bu projede ben varım, bu işi biz yürüteceğiz.Halkımıza yapılacak millet bahçesini biz yapmak istiyoruz.' Biz de elimizden gelen desteği veririz dedik. Burada 40 bin metrekarelik TOKİ'nin bir mülkiyeti var. Malatya'ya helali hoş olsun. İnşallah millet bahçesinin açılışında da bir araya geliriz."

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da projenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri öncesinde kentte bir hediyesi olduğunu dile getirdi.

Stadın mazilerle dolu olduğunu kaydeden Polat, "Bu kompleks içerisinde bir stadyumumuz, kapalı spor salonumuz ve yüzme havuzumuz vardı. Yüzme havuzunu koruyacağız, çalışmaları yapıyoruz. Eğer güçlendirme gerekiyorsa güçlendirme yaparak, bu bölgedeki kardeşlerimize hizmet edecek. Yine bu bölgenin yapısına göre bir kapalı spor salonu da ihtiyaç onunla ilgili de çalışmaları da ortaya koyacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı ile Polat, Baştürk ve davetliler tarafından çalışmaların resmi olarak başlaması için hazırlanan butonlara basıldı. 

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Kaynak : AA

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