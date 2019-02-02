Malatya'da gülen olmadı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor evinde Kayserispor'u konuk etti. Zirve yarışından kopmak istemeyen ev sahibi ekip Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından bu hafta da puan kaybı yaşadı.

İki takım da attıkları birer golle sahadan bir puanla ayrıldı.

Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent Cevahir, Donald, Murat Yıldırım, Bifouma, Aleksic, Guilherme, Ömer Şişmanoğlu

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Biyik, Atila Turan, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Chery, Deniz Türüç, Umut Bulut, Kravets

Goller: Dk. 14 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk.19 Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor)