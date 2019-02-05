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Malatya'da bıçaklı kavga! Baba ve oğul yaralı

Malatya'da bıçaklı kavga! Baba ve oğul yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde akraba olan iki aile arasında yaşanan bıçaklı kavgada baba-oğul yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 08:48 - Güncelleme: 05-02-2019 08:48

Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahalllesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile bireyleri M.T.K.,M.K. ile M.B. Şehit Sami Kibriz Sokakta karşılaştı. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İKİ YARALI  VAR: Bıçakların kullanıldığı kavgada M.K. ile oğlu M.T.K. aldıkları bıçak darbesi sonucu yaralandı.Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önemli alan polis ekipleri baba ve oğlunu bıçakla yaralayan M.B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına alınırken olay yerinde bir adet pompalı tüfek ele geçirildi.

M.T.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor.

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Kaynak : İHA

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