Mal varlığı için şok iddialara Hadise'den öyle bir yanıt geldi ki...

İki haftadır mal varlığıyla gündem olan Hadise hakkında çıkan haberlerle ilgili ilk kez sessizliğini bozdu! Çıktığı konserlerden yaptığı programlara kadar mercek altına yatırılan Hadise, bu konularla ilgili ne diyecek diye düşünürken sosyal medya paylaşımıyla cevap verdi. Hadise “Biz Buradayız” şarkısından manidar bir bölüm “herkes duysun biz buradayız” kısmını paylaştı. Hülya Açıkgöz de önceki gün Muhammet Ali’nin “Diğerlerine hizmet emek bu dünyada ödediğin oda kirasıdır."” sözünü paylaşmıştı.
İki haftadır mal varlığıyla gündem olan Hadise hakkında çıkan haberlerle ilgili ilk kez sessizliğini bozdu! Çıktığı konserlerden yaptığı programlara kadar mercek altına yatırılan Hadise, bu konularla ilgili ne diyecek diye düşünürken sosyal medya paylaşımıyla cevap verdi. Hadise “Biz Buradayız” şarkısından manidar bir bölüm “herkes duysun biz buradayız” kısmını paylaştı. Hülya Açıkgöz de önceki gün Muhammet Ali’nin “Diğerlerine hizmet emek bu dünyada ödediğin oda kirasıdır."” sözünü paylaşmıştı.
İki haftadır mal varlığıyla gündem olan Hadise hakkında çıkan haberlerle ilgili ilk kez sessizliğini bozdu! Çıktığı konserlerden yaptığı programlara kadar mercek altına yatırılan Hadise, bu konularla ilgili ne diyecek diye düşünürken sosyal medya paylaşımıyla cevap verdi. Hadise “Biz Buradayız” şarkısından manidar bir bölüm “herkes duysun biz buradayız” kısmını paylaştı. Hülya Açıkgöz de önceki gün Muhammet Ali’nin “Diğerlerine hizmet emek bu dünyada ödediğin oda kirasıdır."” sözünü paylaşmıştı.
İŞTE HADİSE'NİN O PAYLAŞIMI İki haftadır mal varlığıyla gündem olan Hadise hakkında çıkan haberlerle ilgili ilk kez sessizliğini bozdu! Çıktığı konserlerden yaptığı programlara kadar mercek altına yatırılan Hadise, bu konularla ilgili ne diyecek diye düşünürken sosyal medya paylaşımıyla cevap verdi. Hadise “Biz Buradayız” şarkısından manidar bir bölüm “herkes duysun biz buradayız” kısmını paylaştı. Hülya Açıkgöz de önceki gün Muhammet Ali’nin “Diğerlerine hizmet emek bu dünyada ödediğin oda kirasıdır."” sözünü paylaşmıştı.
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