Mal varlığı için şok iddialara Hadise'den öyle bir yanıt geldi ki...

Magazin gündemine bomba gibi düşen mal varlığı haftalardır tartışılan Hadise konuyla ilgili sessizliğini bozdu! Hadise sosyal medya paylaşımıyla cevap verdi. Hadise'nin bu paylaşımı çok konuşulacak.

İki haftadır mal varlığıyla gündem olan Hadise hakkında çıkan haberlerle ilgili ilk kez sessizliğini bozdu! Çıktığı konserlerden yaptığı programlara kadar mercek altına yatırılan Hadise, bu konularla ilgili ne diyecek diye düşünürken sosyal medya paylaşımıyla cevap verdi. Hadise “Biz Buradayız” şarkısından manidar bir bölüm “herkes duysun biz buradayız” kısmını paylaştı. Hülya Açıkgöz de önceki gün Muhammet Ali’nin “Diğerlerine hizmet emek bu dünyada ödediğin oda kirasıdır."” sözünü paylaşmıştı.







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İki haftadır mal varlığıyla gündem olan Hadise hakkında çıkan haberlerle ilgili ilk kez sessizliğini bozdu! Çıktığı konserlerden yaptığı programlara kadar mercek altına yatırılan Hadise, bu konularla ilgili ne diyecek diye düşünürken sosyal medya paylaşımıyla cevap verdi. Hadise “Biz Buradayız” şarkısından manidar bir bölüm “herkes duysun biz buradayız” kısmını paylaştı. Hülya Açıkgöz de önceki gün Muhammet Ali’nin “Diğerlerine hizmet emek bu dünyada ödediğin oda kirasıdır."” sözünü paylaşmıştı.

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İki haftadır mal varlığıyla gündem olan Hadise hakkında çıkan haberlerle ilgili ilk kez sessizliğini bozdu! Çıktığı konserlerden yaptığı programlara kadar mercek altına yatırılan Hadise, bu konularla ilgili ne diyecek diye düşünürken sosyal medya paylaşımıyla cevap verdi. Hadise “Biz Buradayız” şarkısından manidar bir bölüm “herkes duysun biz buradayız” kısmını paylaştı. Hülya Açıkgöz de önceki gün Muhammet Ali’nin “Diğerlerine hizmet emek bu dünyada ödediğin oda kirasıdır."” sözünü paylaşmıştı.

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