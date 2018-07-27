Mal paylaşımı nedeniyle tartıştığı karısını öldürdü

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Lefke ilçesinde İbrahim E. (61), boşanma aşamasında olduğu eşi, 3 çocuk annesi Nigar Tevfik E.'yi (52) mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma sırasında av tüfeğiyle öldürdü.

Mal paylaşımı nedeniyle tartıştığı karısını öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde Lefke'ye bağlı Doğancı köyünde meydana geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Nigar Tevfik E. ile İbrahim E., aralarındaki sorunlar nedeniyle boşanmak için mahkemeye başvurdu. Londra'da dava devam ederken çift arasında mal paylaşımı konusunda anlaşmazlık çıktı. Eşiyle tartışan Nigar Tevfik E., dinlenmek için KKTC'ye geldi. İbrahim E. de eşinin ardından Ada'ya geldi. ,

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Mal paylaşımı nedeniyle tartıştığı karısını öldürdü

AV TÜFEĞİYLE KARISINI VURDU: Dün akşam bir araya gelen çift arasında, Londra ve KKTC'deki mülklerin paylaşımı nedeniyle yine tartışma çıktı. İbrahim E., tartışma sırasında evde bulunan av tüfeği ile eşine ateş etti. 3 çocuk annesi Nigar Tevfik E. göğsüne isabet eden saçmalarla olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Mal paylaşımı nedeniyle tartıştığı karısını öldürdü

'EŞİMİ ÖLDÜRDÜM': İbrahim E., cinayetin ardından 112 Acil Servis'i arayarak, "Eşimi öldürdüm, gelin" dedi.

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Mal paylaşımı nedeniyle tartıştığı karısını öldürdü

Eşinin cansız bedeni başında bekleyen zanlı, polise verdiği ilk ifadesinde de, "Karımı ben öldürdüm, cezama razıyım" diye konuştu.

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