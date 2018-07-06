Makyajsız hali hayranlarını üzdüq

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Pınar Altuğ, son olarak makyajsız halini paylaştı. Ünlü oyuncunun makyajsız halinin beğenmeyen takipçileri "Keşke paylaşmasaydın" şeklinde yorumlar yaptı.

Oyuncu Pınar Altuğ tatilde çekildiği makyajsız fotoğrafını, "Tbt gibi ama bugunden bir fotograf 25 yillik arkadaslarim ve kizim. Cooookkkk kiymetli" notuyla paylaştı.