Makyajsız hali hayranlarını üzdüq

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Pınar Altuğ, son olarak makyajsız halini paylaştı.

Makyajsız hali hayranlarını üzdüq

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Pınar Altuğ, son olarak makyajsız halini paylaştı. Ünlü oyuncunun makyajsız halinin beğenmeyen takipçileri "Keşke paylaşmasaydın" şeklinde yorumlar yaptı.

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Makyajsız hali hayranlarını üzdüq

Oyuncu Pınar Altuğ tatilde çekildiği makyajsız fotoğrafını, "Tbt gibi ama bugunden bir fotograf 25 yillik arkadaslarim ve kizim. Cooookkkk kiymetli" notuyla paylaştı.

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Makyajsız hali hayranlarını üzdüq

Ekran, sahne ve podyum yıldızlarını güzellik merkezlerinde saatlerini geçirdiğini ve her daim bakımlı gezmeye alışık olduklarını biliriz. Makyajsız görmeye alışık olmadığımız ünlü isimlerin 'sıfır makyajlı' halleri...

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Makyajsız hali hayranlarını üzdüq

Marmaris'te tatil yapan 5 aylık hamile Beyza Şekerci ile Hande Doğandemir de bu akıma uydu. İki oyuncu, önceki gün sıfır makyajla poz verdi..

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