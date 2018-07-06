Makyajsız hali hayranlarını üzdü

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Pınar Altuğ, son olarak makyajsız halini paylaştı.

Ünlü oyuncunun makyajsız halinin beğenmeyen takipçileri "Keşke paylaşmasaydın" şeklinde yorumlar yaptı. Ekran, sahne ve podyum yıldızlarını güzellik merkezlerinde saatlerini geçirdiğini ve her daim bakımlı gezmeye alışık olduklarını biliriz. Makyajsız görmeye alışık olmadığımız ünlü isimlerin 'sıfır makyajlı' halleri...

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Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Pınar Altuğ, son olarak makyajsız halini paylaştı. Ünlü oyuncunun bu halinin beğenmeyen takipçileri "Keşke paylaşmasaydın" şeklinde yorumlar yaptı. Twitter

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Oyuncu Pınar Altuğ tatilde çekildiği makyajsız fotoğrafını "Tbt gibi ama bugunden bir fotograf 25 yillik arkadaslarim ve kizim. Cooookkkk kiymetli" notuyla paylaştı.



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