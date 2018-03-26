Makyajla öyle bir şekle büründüler ki görenler şaştı kaldı

Son yıllarda hepimiz makyajın ulaştığı seviyeyi hayretle takip ediyoruz. İnsanı çok ama çok farklı bir silüete büründüren bu sihrin en akılalmaz örneklerini sizler için derledik. İşte makyajın gücünü gösteren en ekstrim makyaj fotoğrafları...

Makyajla öyle bir şekle büründüler ki görenler şaştı kaldı

Makyaj, yüz ve cildin, daha güzel görünmek ve bazı fiziki kusurları örtmek için çeşitli kozmetik ürünlerle boyanmasıdır. İşte makyajı en basit haliyle böyle tanımlayabiliriz. Günümüz itibariyle makyaj artık sadece kadınların kendilerini güzel göstermek ve kusurlarını örtmek için kullandıkları basit bir araç değil. Gelişan dizi ve sinema sektörüyle birlikte makyaj da paralel bir gelişme gösterdi.

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Makyajla öyle bir şekle büründüler ki görenler şaştı kaldı

Öyle ki birçok hollywood yapımı filmde çok yakından tanıdığımız ve izlediğimiz yıldızların profesyonel makyajlarla nasıl bir şekle girdiklerine çok sık tanık olduk. Makyaj yetenek ister aynı zamanda profesyonellik ister. Ve günümüz itibariyle makyaj artık gerçekten başlı başına bir sanattır. İşte sizler için bu makyaj sanatının en akılalmaz örneklerini derledik...

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Makyajla öyle bir şekle büründüler ki görenler şaştı kaldı

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Makyajla öyle bir şekle büründüler ki görenler şaştı kaldı

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