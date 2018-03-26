Makyajla öyle bir şekle büründüler ki görenler şaştı kaldı

Makyaj, yüz ve cildin, daha güzel görünmek ve bazı fiziki kusurları örtmek için çeşitli kozmetik ürünlerle boyanmasıdır. İşte makyajı en basit haliyle böyle tanımlayabiliriz. Günümüz itibariyle makyaj artık sadece kadınların kendilerini güzel göstermek ve kusurlarını örtmek için kullandıkları basit bir araç değil. Gelişan dizi ve sinema sektörüyle birlikte makyaj da paralel bir gelişme gösterdi.

