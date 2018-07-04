Makyajı silince başka biri çıktı! Görenin ağzı açık kalıyor

Asyalı kadınlar, yaratıcılık seviyesini üst boyuta taşıyarak makyajla mucize yaratıyor. Makyajı bir sanata çevirerek kendilerini bambaşka bir görünüme kavuşturuyor. Kadınlar, sıradan makyaj yöntemleri yerine adeta takma deri olarak kullandıkları malzemelerle kendilerine yeni burun, istedikleri şekilde yanaklar yaratıyor.

Uyguladıkları tekniklerle bambaşka bir yüz haline bürünen Asyalı kadınların bu konuda eline kimse su dökemez. Asyalı kadınların, makyaj konusunda ne kadar usta oldukları tüm dünya tarafından kanıtlanmış olsa da fotoğraflara bakıp inanmakta güçlük çekenlerin sayısı bir o kadar da fazla.