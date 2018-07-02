Makyaj temizlenince gerçek ortaya çıktı!

Güzellik sektörü sosyal medyadan sonra bütün tabuları sınırları yıkıp çılgınlık haline geldi.. Öyle ki artık kimse kimseyi makyajsız hali ile görmeden tanıyamıyor..

Güzellik sektörü sosyal medyadan sonra bütün tabuları sınırları yıkıp çılgınlık haline geldi.. Öyle ki artık kimse kimseyi makyajsız hali ile görmeden tanıyamıyor. Kadınlar artık o kadar ustaca makyaj yapıyor ki estetik doktorlarına iş bile bırakmıyor. Bu konuda Koreli kadınlar ise usta konumunda işte öncesi ve sonrası halleri... Twitter

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Güzellik sektörü sosyal medyadan sonra bütün tabuları sınırları yıkıp çılgınlık haline geldi.. Öyle ki artık kimse kimseyi makyajsız hali ile görmeden tanıyamıyor. Kadınlar artık o kadar ustaca makyaj yapıyor ki estetik doktorlarına iş bile bırakmıyor. Bu konuda Koreli kadınlar ise usta konumunda işte öncesi ve sonrası halleri... Twitter

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2 19

Güzellik sektörü sosyal medyadan sonra bütün tabuları sınırları yıkıp çılgınlık haline geldi.. Öyle ki artık kimse kimseyi makyajsız hali ile görmeden tanıyamıyor. Kadınlar artık o kadar ustaca makyaj yapıyor ki estetik doktorlarına iş bile bırakmıyor. Bu konuda Koreli kadınlar ise usta konumunda işte öncesi ve sonrası halleri... Twitter

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