Makyaj değil adeta sahtekarlık böylesi görülmedi

Makyaj artık kadınların vazgeçilmezi olmaktan çıkıp bir sanat haline dönüştü. Bir zamanlar sadece güzel görünmek için yapılan makyajın şimdiki amaçları arasında genç görünmekte var. Bu durum öyle bir kal aldı ki yüzü buruşmuş bir insanı 20 yaşına kadar geriletebilmeniz mümkün. Eğer birde işin ehli bir makyöz karşınıza çıktığında neler olacağına şaşıp kalacaksınız.



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Azerbaycan'da yaşayan 32 yaşındaki makyaj sanatçısı Anar Agakishiev yaptığı makyajlarla şaşırtıyor. Yaşlı müşterilerine sihirli elleriyle dokunan makyöz onların bir anda 20-30 yıl gençleşmesini sağlıyor. Çok sorunlu cildi olanlar da özellikle ona makyaj yaptırmak istiyor. Çünkü Agakishiev makyaj yaptığı kişilere pürüssüz bir cilt görüntüsü sağlıyor. Anar Agakishiev yaptığı makyajları sosyal medyada paylaşıyor. Ünlü makyöz son olarak Altın Kelebek Ödül törenlerine katılmak üzere İstanbul'a gelmişti.

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Azerbaycan'da yaşayan 32 yaşındaki makyaj sanatçısı Anar Agakishiev yaptığı makyajlarla şaşırtıyor. Yaşlı müşterilerine sihirli elleriyle dokunan makyöz onların bir anda 20-30 yıl gençleşmesini sağlıyor. Çok sorunlu cildi olanlar da özellikle ona makyaj yaptırmak istiyor. Çünkü Agakishiev makyaj yaptığı kişilere pürüssüz bir cilt görüntüsü sağlıyor. Anar Agakishiev yaptığı makyajları sosyal medyada paylaşıyor. Ünlü makyöz son olarak Altın Kelebek Ödül törenlerine katılmak üzere İstanbul'a gelmişti.

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