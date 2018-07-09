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Makinistlerin ilk ifadesi ortaya çıktı! Kaza nasıl oldu?

Makinistlerin ilk ifadesi ortaya çıktı! Kaza nasıl oldu?

ÇORLU'da 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili soruşturma kapsamında trenin iki makinisti ifade verdi. Makinistler, lokomotif menfeze girince zemindeki boşluk nedeniyle tren sarsıldığını, hemen frene bastıklarını anlattı.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 15:13 - Güncelleme: 09-07-2018 15:13

TEKİRDAĞ'da 24 kişinin yaşamını yitirdiği trenin makinistleri Halil Altınkaya ile Suat Şahin'in ifadeleri ortaya çıktı. Habertürk'ün haberine göre, lokomotif, menfeze girince zemindeki boşluk nedeniyle tren sarsıldı. Makinistler, zeminle ilgili sorun olduğunu anlar anlamaz treni durdurmak için freni çekti. Makinistler, “Sarsıntıyı hissettik ve frene bastık” dedi.

RAYLARIN ÜSTÜ SUYLA KAPLIYDI... Edirne’den İstanbul’a giden tren, Balabanlı-Çorlu arası 162. kilometrede saatte 100-110 kilometre hızla seyrediyordu. Makinistler, saat 17.00 sularında kazanın meydana geldiği menfeze yaklaştı. Makinistler Altınkaya ve Şahin, raylarda ve traverslerde olağanüstü bir durum görmedi. Yalnızca, kazaya neden olan bölgede rayların bir miktar suyla kaplı olduğunu belirttiler.

TREN MENFEZE GİRİNCE SARSILDI... Lokomotif, menfeze girince zemindeki boşluk nedeniyle tren sarsıldı. Makinistler, zeminle ilgili sorun olduğunu anlar anlamaz treni durdurmak için freni çekti. Makinistler, “Sarsıntıyı hissettik ve frene bastık” dedi.

FRENE BASTIKTAN SONRA 120 METRE DAHA GİTTİ... Lokomotif ve ardından gelen vagon menfezi geçti. Sonraki 5 vagon trenin ağırlığının da oluşturduğu güçlü sarsıntının etkisiyle raydan çıktı ve devrildi. Lokomotif ve birinci vagonun, frene basıldıktan sonra 120 metre daha gittiği belirtildi. Makinistler, tüm bunların saniyeler hattı saliseler içinde olduğunu kaydetti.

Tren kazasıyla ilgili flaş gelişme! Ölü sayısı arttı...

Çorlu'daki tren kazasında ölenlerin kimlikleri açıklandı

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 09 Temmuz 2018 16:05 Dün Kazada Hayatını kaybedenler Allah tan Rahmet Yakınlara sabır dilerim.......24 Vatandaşı Kazaya kurban giden Ülkenin Törenler yerine 3 yas ilan etmeleri gerekmez miydi........Soruyoruz bu kaza davete gelen Develet yetkililerinin Ülkesin yaşansaydı, o Deletin yetkilisi muhtemelen Üklesine dönerdi........benim Ülkemde Başka Ülke Ölenleri için yas İlan edilir. Maalesef kendi Vatandaşlarımızın ölümünü içimiz buruk Ekrandan izliyoruz.

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