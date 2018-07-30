Makinistin dikkati yeni bir tren faciasını önledi!

DENİZLİ ve Aydın arasında bir kaç gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait tren yolunda bazı bölgelerde rayların altı boşaldı.

Akşam saatlerinde Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treninin makinistinin durumu fark etmesiyle olası bir facianın eşiğinden dönüldü. İzmir-Denizli arasındaki demiryolunda inceleme ve onarım yapılması amacıyla tüm tren seferleri durduruldu.

8 Temmuz'da Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yağış nedeniyle rayların altındaki toprağın kayması sonucu 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 340 kişinin de yaralandığı kazanın bir benzeri Denizli'de meydana geliyordu.

Bugün saat 19.30'da Aydın'ın Buharken ilçesi ile Denizli'nin Sarayköy ilçesi arasındaki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait yolcu treninde olası facia, makinistin dikkati ile atlatıldı. Bölgede bir kaç gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Kızıldere Mahallesi yakınlarındaki demir yolunun altı boşaldı.

Denizli-İzmir arasında sefer yapan yolcu treninin makinisti durumu fark ederek treni durdurdu. Olası bir faciayı önleyen makinist durumu TCDD yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine İzmir-Denizli arasındaki tren seferleri çift yönlü olarak durduruldu.

Tren yolunun onarımı için çalışma başlatılırken, seferlerin tren yolunun onarılmasının ardından başlayacağı öğrenildi. İstasyonlarda bekleyen trenlerdeki yolcuların ise otobüslerle seyahatlerine devam ettirildi.

  • Güncel 30 Temmuz 2018 23:19
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