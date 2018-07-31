Makinistin dikkati yeni bir tren faciasını önledi!

TEKİRDAĞ Çorlu'da 25 yolcunun can verdiği, aşırı yağış nedeniyle rayların altının göçmesinden kaynaklı bir benzeri facia, bu kez makinistlerin dikkati sayesinde önlendi. Denizli-İzmir arasında tren seferleri durduruldu.

Denizli ve Aydın arasında bir kaç gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait tren yolunda bazı bölgelerde rayların altı boşaldı. Twitter

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Dün akşam saatlerinde Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treninin makinistinin durumu fark etmesiyle olası bir facianın eşiğinden dönüldü. İzmir-Denizli arasındaki demiryolunda inceleme ve onarım yapılması amacıyla tüm tren seferleri durduruldu. Twitter

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8 Temmuz'da Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yağış nedeniyle rayların altındaki toprağın kayması sonucu 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 340 kişinin de yaralandığı kazanın bir benzeri Denizli'de meydana geliyordu. Twitter

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