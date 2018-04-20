MAK'ın Nisan ayı anketi tam bomba! İttifak yüzde 50'yi bulabiliyor mu?

AK Parti için de anketler yapan MAK Danışmanlık, son anketini erken seçim kararı açıklanmadan hemen önce tamamladı. Ankete göre AK Parti ve MHP'nin kurduğu 'Cumhur İttifakı'nın oyu ilk tur için yeterli mi? ANAR'ın son anketi ne diyor?..

TÜRKİYE 24 Haziran 2018 günü erken seçime gitmeye hazırlanırken AK Parti için de anketler yapan iki önemli araştırma şirketinin anket sonuçları açıklandı. MAK Danışmanlık ve ANAR'ın anketlerine göre 'Cumhur İttifakı'nın oyları Cumhurbaşkanı'nın ilk turda seçilmesi için yeterli olmuyor. MAK Danışmanlık'ın Nisan ayında yaptığı ankete göre AK Parti-MHP ittifakının oyları yüzde 48 civarında. ANAR Araştırma'nın son anketi de 16 Nisan referandumundaki sonuçları verdi... MHP'nin oyları yükseliyor mu? MHP'nin AK Parti oylarına darbesi var mı?.. Abdullah Gül için destek ne adar?.. İYİ Parti'nin oy oranı ne? Twitter

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MAK ANKETİ BU AY YAPILDI... MAK Danışmanlık firması, Nisan ayında Türkiye’nin 81 ilinde Türkiye gündemindeki konular ve 'bu pazar seçim olsa' partilerin oy oranının nasıl çıkacağına ilişkin geniş kapsamlı bir anket yaptı. Anket, Bahçeli’nin çıkışı ve ardından erken seçimin 24 Haziran’da yapılması kararının hemen öncesinde tamamlandı. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, en son anketi açıkladı: Twitter

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İTTİFAK '50+1'İ BULMUYOR'... Bizim ölçümlerimiz, yaklaşık olarak geçen yılki referandumdaki oy oranlarına yakın sonuçlar veriyor. AK Parti-MHP ittifakı, şu anda yüzde 50+1’in altında, yüzde 48’ler düzeyinde. AK Parti, yüzde 41.5 düzeyinde. MHP ise yüzde 7’lerde görünüyor. İkisinin oy toplamı yüzde 50+1’i şu anda bulmuyor. Ancak bu anketi, erken seçim kararı alınmadan önce yaptığımız dikkate alınmalı. Erken seçim kararı ve takvimin bu kadar acil ve çok hızlandırılmış olması, oy dengelerini de etkileyebilir. Twitter

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