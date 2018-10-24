MAK'ın anketi MHP'yi kızdıracak! Çok büyük fiyasko bekliyor...

MHP lideri Devlet bahçeli dünkü grup toplantısında Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti ile ittifak yapmaktan vazgeçtiklerini ve daha önce aday göstermeyeceklerini açıkladı İstanbul'da da aday göstereceklerini açıkladı. AK parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Yerel seçimlerde herkes kendi yoluna o zaman" karşılığını verdi. Peki MHP yerel seçimlerde ne yapacak. İsabetli anketleriyle bilinen MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, "MHP, belediye seçimlerinde çok büyük bir fiyasko yaşayabilir" dedi. İşte MAK'ın araştırmasının sonuçları...
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MHP'nin şu an hiçbir yerde birinci parti olmadığını belirten Kulat, "MHP, belediye seçimlerinde çok büyük bir fiyasko yaşayabilir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Artık yerel seçimde ittifak arayışında değiliz" açıklamasını değerlendiren Kulat, "MHP bir noktada toplayamıyor oyunu. Aynı oranlarda oy alan HDP, 20 tane 30 tane 10 tane neyse belediye alırken MHP'nin oy oranı Güneydoğu'daki 2 puanı çıkardığınız zaman zaten 9'larda" dedi. "Çünkü o 2 puan son seçimlerde nedir neyin nesidir ayrı bir boyut" ifadesini kullanan Kulat, devamında şunları kaydetti:
- Adana'da yüzde 30 ile 31 ile seçim almış. Şu anda yüzde 15 ile dördüncü parti. (MHP, Mart 2019 seçimlerinde mevcut Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile devam kararını açıklamıştı)
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