MAK'ın anketi MHP'yi kızdıracak! Çok büyük fiyasko bekliyor...

MHP lideri Devlet bahçeli dünkü grup toplantısında Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti ile ittifak yapmaktan vazgeçtiklerini ve daha önce aday göstermeyeceklerini açıkladı İstanbul'da da aday göstereceklerini açıkladı. AK parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Yerel seçimlerde herkes kendi yoluna o zaman" karşılığını verdi. Peki MHP yerel seçimlerde ne yapacak. İsabetli anketleriyle bilinen MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, "MHP, belediye seçimlerinde çok büyük bir fiyasko yaşayabilir" dedi. İşte MAK'ın araştırmasının sonuçları...