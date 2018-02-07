Makatına silikon sıktılar! Böyle canilik görülmedi

İstanbul Karaköy'de iki kadın tarafından zayıflamış halde bulunan köpeğin işkenceye maruz kaldığı ve bu nedenle öldüğü iddia edildi. 'Petarmyshop' isimli Instagram hesabından paylaşılan bilgilere göre; çok zayıflayan köpeğin dışkısını yapmaya çalışırken zorlandığını gören iki kadın tarafından uzun uğraşlar sonucu yakalanarak veterinere götürüldüğü belirtildi. Köpeği tedavi ettirebilmek için yardım isteyen iki kadın, belediyeden de bu konuda bir yardımın yapılmadığını iddia etti.

MAKATINA SİLİKON SIKILMIŞ: Kadınlar tarafından veterinere götürülen köpeğin röntgen sonuçlarında bağırsaklarının tamamen silikonla doldurulmuş olduğu görüldü. Makatından sıkılan silikon nedeniyle yemek yiyemeyen ve dışkı yapamayan köpek ameliyata alındı. Konu ile ilgili olarak veteriner kliniğinin Instagram hesabından yapılan ilk açıklama şöyleydi:

'Coffee 2 haftadır @eceaykultas ve @watdirivizzik in peşinde olduğu bir köpekti. İskeleti çıkmış, 10 adımda bir kaka yapmaya çalışıp yapamayan genç dişi bir köpek. Yaptığı kaka da zift gibi, kanama var. Yakalanmasına yardım eden işçiler tinercilerin silikon sıktığını söyledi! Bugün çekilen röntgende bağırsakların komple dolu olduğu görüldü. Röntgeni sola kaydırarak görebilirsiniz. Doktorumuz elle muayene etti, içerisi taş gibi olmuş! Ne yemekyiyebiliyor, ne kaka yapabiliyor. Yaşaması resmen mucize!! Bu akşam operasyona girecek, kalın bağırsaktan bu illet nasıl temizlenir bilmiyoruz dua edin. Karaköy'deki köpekler büyük tehlike altında, lütfen artık bir şeyler yapın. Coffee'de çok ciddi bir enfeksiyon var aynı zamanda. Şu anda toksoplazma tedavisi görüyor, tedaviye verdiği cevaba göre daha güzel gelişmeler aktaracağız inşallah size.'

KÖPEK HAYATINI KAYBETTİ

Köpeğin tedavisiyle ilgilenen klinik tarafından köpeğin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Ameliyat sonrasında kalın bağırsağının temizlendiği yemek borusunun delinerek sonda takıldığı ancak köpeğin tedavi sırasında hayatını kaybettiği belirtildi. Konu ile ilgili resmi makam ve kurumlardan henüz bir açıklama gelmezken köpeğin öldüğünü ifade eden klinik tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle: