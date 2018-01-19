Makas atan otomobilin bariyerlere girme anı kameraya yansıdı

D-100 karayolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ZUJ 01 plakalı otomobil, Edirne istikametine makas atarak hızla ilerlerken Altınorak mevkisinde yol kenarındaki bariyerlere çarpmış, kazada 4 kişi yaralanmıytı. Araç içinde bulunan gençlerden birinin cep telefonuyla sürücünün makas atarak ilerlemesini kaydettiği sırada meydana gelen kaza saniye saniye görüntülendi. Görüntüde genç sürücünün yolda makas atarak ilerlerken, bariyerlere çarptığı ve takla attığı anlar görülüyor. Öte yandan bazı vatandaşların aracın üzerine çıkıp gençleri kurtarma çabası da başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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