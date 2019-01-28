Makam aracıyla piknikte alkol alan belediye başkanından açıklama

Kıbrıscık Belediye Başkanı CHP'li Doğan Dağ, iddiaya göre, dün öğle saatlerinde 2 arkadaşıyla birlikte ilçedeki Çakmaktar Çamlığı Mesire Yeri'ne gitti. Başkan Doğan Dağ, burada arkadaşlarıyla alkol alırken görüldü. Bölgede, Belediyeye ait 14 BK 032 plakalı makam otomobilini görenler, Başkan Dağ'ın resmi aracıyla mesire yerine alkol almaya geldiğini iddia ederek, tepki gösterdi.

Vatandaşla konuştuğu sırada elindeki alkol dolu bardağı bırakmayan Belediye Başkanı Dağ, “Siz belediye kanununu biliyor musunuz? Ben 24 saat görevdeyim” demesi üzerine, vatandaş da “Votka, viski belediyenin kanunu bu mu?” diyerek cevap verdi.