Makam aracıyla piknikte alkol alan belediye başkanından açıklama

Kıbrıscık Belediye Başkanı CHP'li Doğan Dağ, iddiaya göre, dün öğle saatlerinde 2 arkadaşıyla birlikte ilçedeki Çakmaktar Çamlığı Mesire Yeri'ne gitti. Başkan Doğan Dağ, burada arkadaşlarıyla alkol alırken görüldü. Bölgede, Belediyeye ait 14 BK 032 plakalı makam otomobilini görenler, Başkan Dağ'ın resmi aracıyla mesire yerine alkol almaya geldiğini iddia ederek, tepki gösterdi.

Vatandaşla konuştuğu sırada elindeki alkol dolu bardağı bırakmayan Belediye Başkanı Dağ, “Siz belediye kanununu biliyor musunuz? Ben 24 saat görevdeyim” demesi üzerine, vatandaş da “Votka, viski belediyenin kanunu bu mu?” diyerek cevap verdi.

BAŞKAN DAĞ: BİR ANLIK GAFLET DİYELİM

Konuyla ilgili açıklama yapan Kıbrıscık Belediye Başkanı Doğan Dağ, aracın sonradan kendisini almaya geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Böyle bir şey yapılması suç değil. Şöyle bir durum var. Cumartesi günü Kıbrıscıkspor Kulübü'nün resmi davetlisi olarak Bolu'daydım. Pazar günü de bir derneğin köyde kahvaltısı vardı. Ertesi günü de etkinlik olacağı için otelde konakladık. O gün aracı Kıbrıscık'a gönderdim. Sonra ertesi gün bütün etkinliklere taksi tutarak gittim. Ücretleri cebimden ödedim. Ben 5 yıldır harcırah almadım. Çok seyahat ederim, hiçbirinden harcırah almam. Yanıma eşlik edenlerin, şoförün falan da yemeklerini cebimden öderim. Bu anlamda Belediyenin bütçesini gereksiz yere harcamam.

ORADA BELKİ ARAÇ OLMAMALIYDI

Burada 3 arkadaş alkol aldık. Ayak üzeri viski içtik. Buradan geçen birileri bunu görüntülediler. Ortada arsızlık yok, yolsuzluk yok, hırsızlık yok. Ben alkol aldığımı saklamam. Bunun gizlisi saklısı yok. Orada belki araç olmamalıydı. Araç sonradan beni almaya geldi. İlk giderken araçla gitmemiştik. Bir anlık gaflet diyelim. Aracın orada olması tepki çekti. Bu normal, tepki gösterenlere hak veriyorum. Aslında resmi aracın içinde de içilmiyor. Dışında içiliyor. Birileri bundan siyasal rant çıkarmaya çalışıyor."