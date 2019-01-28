  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVGebze'deki yeni yaşamınız Emlak Konut Güvencesiyle
eposta yazdır zoom+ zoom-

Makam aracıyla piknikte alkol alan belediye başkanından açıklama

Makam aracıyla piknikte alkol alan belediye başkanından açıklama

BOLU'da, Kıbrıscık İlçe Belediye Başkanı Doğan Dağ, mesire yerinde arkadaşlarıyla birlikte alkol aldı. İlçe sakinleri duruma tepki gösterdi. Dağ ise "Orada belki araç olmamalıydı. Araç sonradan beni almaya geldi. İlk giderken araçla gitmemiştik. Bir anlık gaflet diyelim. A" dedi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 28-01-2019 15:02 - Güncelleme: 28-01-2019 15:02

Kıbrıscık Belediye Başkanı CHP'li Doğan Dağ, iddiaya göre, dün öğle saatlerinde 2 arkadaşıyla birlikte ilçedeki Çakmaktar Çamlığı Mesire Yeri'ne gitti. Başkan Doğan Dağ, burada arkadaşlarıyla alkol alırken görüldü. Bölgede, Belediyeye ait 14 BK 032 plakalı makam otomobilini görenler, Başkan Dağ'ın resmi aracıyla mesire yerine alkol almaya geldiğini iddia ederek, tepki gösterdi.

Vatandaşla konuştuğu sırada elindeki alkol dolu bardağı bırakmayan Belediye Başkanı Dağ, “Siz belediye kanununu biliyor musunuz? Ben 24 saat görevdeyim” demesi üzerine, vatandaş da “Votka, viski belediyenin kanunu bu mu?” diyerek cevap verdi.

BAŞKAN DAĞ: BİR ANLIK GAFLET DİYELİM
Konuyla ilgili açıklama yapan Kıbrıscık Belediye Başkanı Doğan Dağ, aracın sonradan kendisini almaya geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Böyle bir şey yapılması suç değil. Şöyle bir durum var. Cumartesi günü Kıbrıscıkspor Kulübü'nün resmi davetlisi olarak Bolu'daydım. Pazar günü de bir derneğin köyde kahvaltısı vardı. Ertesi günü de etkinlik olacağı için otelde konakladık. O gün aracı Kıbrıscık'a gönderdim. Sonra ertesi gün bütün etkinliklere taksi tutarak gittim. Ücretleri cebimden ödedim. Ben 5 yıldır harcırah almadım. Çok seyahat ederim, hiçbirinden harcırah almam. Yanıma eşlik edenlerin, şoförün falan da yemeklerini cebimden öderim. Bu anlamda Belediyenin bütçesini gereksiz yere harcamam.

ORADA BELKİ ARAÇ OLMAMALIYDI
Burada 3 arkadaş alkol aldık. Ayak üzeri viski içtik. Buradan geçen birileri bunu görüntülediler. Ortada arsızlık yok, yolsuzluk yok, hırsızlık yok. Ben alkol aldığımı saklamam. Bunun gizlisi saklısı yok. Orada belki araç olmamalıydı. Araç sonradan beni almaya geldi. İlk giderken araçla gitmemiştik. Bir anlık gaflet diyelim. Aracın orada olması tepki çekti. Bu normal, tepki gösterenlere hak veriyorum. Aslında resmi aracın içinde de içilmiyor. Dışında içiliyor. Birileri bundan siyasal rant çıkarmaya çalışıyor."

PAYLAŞ tw fb
Kaynak : İHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Makam aracıyla piknikte alkol alan belediye başkanından açıklama haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • orhun 28 Ocak 2019 15:19 Yanına bi de passat çekseydi.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro