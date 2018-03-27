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Mahsur kaldığı yerde küçük çocukla ilişkiye girdi!

Mahsur kaldığı yerde küçük çocukla ilişkiye girdi!

Galler'de internetten tanıştığı reşit olmayan bir çocukla kampa giden Rhiannon Scott isimli kadın, nehir suları yükselince çocukla beraber mahsur kaldı. Gelen kurtarma ekipleri ikilinin ilişkiye girdiğini anlayınca Rhiannon Scott, gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 16:40 - Güncelleme: 27-03-2018 16:40

Kuzey Galler'in Wrexham şehrinde yaşayan 24 yaşındaki Rhiannon Scott, yükselen nehir suları yüzünden mahsur kaldığı kamp alanından acil servis tarafından kurtarıldı. Bu esnada kadının reşit olmayan bir çocukla cinsel ilişkiye girdiği anlaşılınca Scott gözaltına alındı.

Genç kadın, internetteki bir rol oyunu sırasında tanıştığı 15 yaşındaki çocukla birlikte Gwynedd'daki bir kamp alanına gitti. Su seviyesinin aniden yükselmesiyle ikili oldukları yerde mahsur kaldı. 5 saat boyunca yerlerinden kıpırdayamayan ikiliye itfaiye ve acil servis yardımda bulunarak oldukları yerden çıkmalarını sağladı.


RUHSAL SORUNLARI VAR
Çocukla cinsel ilişkiye girdiğini kabul eden Scott'un aynı zamanda ruhsal problemler yaşadığı öğrenildi. Scott ayrıca çocuğa daha önceden uygunsuz fotoğraflar gönderdiğini de kabul etti.

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