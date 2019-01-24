Mahsun Kırmızıgül'ün annesini dolandıranlara hapis istemi

Ünlü oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün 93 yaşındaki annesi Faika Arık'ı dolandıran kişilerin 15 yıla kadar hapsi istendi.

Mahsun Kırmızıgül'ün annesini dolandıranlara hapis istemi

Beşiktaş Akatlar'da tek başına yaşayan Mahsun Kırmızıgül'ün 93 yaşındaki annesi Faika Arık, dolandırılmıştı. Arık'ın bakıcısı, ziynet eşyaları ile 130 bin doların banyodaki duşakabinin altında saklandığını öğrenmiş ve geçtiğimiz kasım ayında poşete koyduğu altın ve parayı alıp evden kaçmıştı. Türkmenistan uyruklu Muyasser M. ismindeki hasta bakıcı, 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyası ile yakalanmıştı.

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Mahsun Kırmızıgül'ün annesini dolandıranlara hapis istemi

Muyasser M., para ve değerli takıların bulunduğu poşeti kendisine Faika Arık'ın akrabasının verdiğini ileri sürdü. Olayla ilgili 3 şüpheli çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Faika Arık'a ait 70 bin doların eksik olduğu tespit edildi.

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Mahsun Kırmızıgül'ün annesini dolandıranlara hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, şüpheliler Muyasser M., sevgilisi Sherzad H. ve Zhavlonbek H. hakkında ‘Bina içerisindeki muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. 3 şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Mahsun Kırmızıgül'ün annesini dolandıranlara hapis istemi

MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN EŞİ: Şarkıcı olarak başlayan kariyerine oyunculuk ve yönetmenlikle devam eden, ünlü yönetmen Mahsun Kırmızıgül, 2016 yılında Ece Binay ile hayatını birleştirmişti. Kırmızıgül, Avukat olan Ece Binay ile Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğu’nda düzenlenen törenle evlenmişti.

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