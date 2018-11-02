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Mahmut Övür Altaylı'nın 'ihanet' mektubunu paylaştı

Mahmut Övür Altaylı'nın 'ihanet' mektubunu paylaştı

Sabah yazarı Mahmut Övür, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve CIA ile bağlantıları olduğu iddia edilen eski MİT'çi Enver Altaylı'nın ABD'li dostlarına yazdığı iddia edilen mektubunu köşesine taşıdı.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 07:46 - Güncelleme: 02-11-2018 07:46

FETÖ'yü ile CIA ile buluşturan isim olarak bilinen eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarında ele geçen mektup olay oldu. Yurt dışına kaçmak isterken 28 Ağustos 2017'de FETÖ operasyonunda yakalanan Altaylı'nın ABD'li dostlarına yazdığı mektup, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma evrakına girdi. Sabah yazarı Mahmut Övür, Altaylı'nın işte o mektubunu okurlarıyla paylaştı:

"Sıkıntımı oldukça artıran şey, bu hain propagandanın şu anki Türk hükümetinin kontrolünde olduğu sayısız yerel ve ulusal basın kurumlarından oluşan büyük bir propaganda aracı tarafından tek bir merkez kanalıyla ve talimatıyla yapıldığı gerçeğidir. Hayatının 50 yılından fazlasını Batı dünyasına ve Batıyla birlikte olması gereken bir Türkiye'ye adayan birinin tek üzüntü kaynağının bu olmadığını üzülerek yeniden belirtmek durumundayım."

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Onun üzüntü kaynağı Türkiye'nin Şanghay Beşlisi'ne yönelme ihtimaliydi. Bunun üzerine söyledikleri gerçekten ürperticiydi: "Türk toplumunun büyük ve tek taraflı bir propaganda aygıtı aracılığıyla Şanghay ittifakına doğru yönelmesinin, Türkiye'nin yaklaşık 200 yıldır kendisine Batı dünyasının dışında alternatif bir yaşam alanı hayal etmeyen, kendi ulusal kurtuluş savaşı sırasında bile bağımsızlığının garantisi olarak İngiliz ya da Amerikan Mandası fikrini esas alan, çok yakın zamana kadar ABD'nin koşulsuz dostu ve müttefiki olan bir ülke olduğu düşünülürse, onarılmaz bir kayıp olacağına inanıyorum..."
Yabancı bir devletin adamı olmak herhalde böyle bir şey... Bakın onu devşirenlere minnet duymayı da ihmal etmiyor: "Benden yaşça büyük ve saygıdeğer büyüklerim Ruzi Nazar ve Duane Clarridge'in -huzur içinde uyusunlar- ahlaki sorumluluğunu taşıyan bendeniz mevcut durumun ihtiva ettiği temel tehlikeler hakkında değerli arkadaşlarımı bir kez daha uyarmak istiyorum."

Mahmut Övür'ün yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • yşrdğ 02 Kasım 2018 09:18 anladığım kadarıyla abd-ab-helede ingilterenin.bizlerin aslında dostu gibi muttefikimiz gibi gözüken aslında baş düşmanımızdır 200.yıldırda böyleydi ama gören gözler gördü şimdide hele daha görmeyen gözlerde gördür,biline biz müslüman türk ulusunun tek dostu müslüman türk ulusudur.biz müslüman türk ulusu olarak bizlerin dünyada dosrtu olmaz buda acık önde biline 192.den beri biz türk ulusunu kalkınmaktan bertaraf eden adb-ab-dir.bakın 1923.1950,ye kadar tek yönetildik 1950-1961 menderesin idamı abd-ab-içimizdeki şerefsizlerle birlikte idam edildi 1980.abd-ab.içinde turkut ozal öldürüldü vs.kaç kişi bilinmiyor 1916.ya kadarda abd-ab- siyonistlerin fetoşun sonu oldu ve hele daha kutulamadık bizler müslüman türk ulusu olarak kendi ayağımızın üstünde durmaya daha yeni öğrendik dikta rejimlerle deyil adaletli rejimle herkesi kuçaklayan bir rejimle bunuda şuan başardık ne mutlu müslüman türk ulusuyum diyene.

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