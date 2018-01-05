  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Mahkemenin tahliye ettiği ünlü işadamı için flaş karar

Mahkemenin tahliye ettiği ünlü işadamı için flaş karar

Gaziantep'te dün sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi koşuluyla tahliye edilen, FETÖ'nün "para kasası" olduğu öne sürülen Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu, yeniden tutuklandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-01-2018 16:38 - Güncelleme: 05-01-2018 16:38

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) "para kasası" olduğu öne sürülen Naksan Holding'le ilgili davada, dün sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi koşuluyla tahliye edilen eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu, savcının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Nakıboğlu'nun, 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilmesinin ardından savcı, karara itirazda bulundu. Başvuruyu değerlendiren 10. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı yerinde bularak Nakıboğlu'nun yakalanmasına hükmetti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Nakıboğlu, 10. Ağır Ceza Mahkemesinde verdiği ifadede, 40 çeşit ilaç kullandığını ve 2 kez kalp ameliyatı olduğunu söyledi. Ciddi sağlık sorunları bulunduğunu ifade eden Nakıboğlu, "Kendi kendime bakacak durumda değilim. Tutuksuz yargılanmamı talep ediyorum." dedi.

SAVUNMA SIRASINDA FENALAŞTI

Cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli somut delillerin bulunması nedeniyle tutuklanmasını talep etti.

Avukatının savunması sırasında fenalaşan Nakıboğlu, 112 Acil Servis ekibince polis eşliğinde hastaneye kaldırıldı.

YENİDEN TUTUKLANDI

Mahkeme heyeti, sanığın delil durumunu göz önünde bulundurarak tutuklanmasına karar verdi.

9. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütü yönetme, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmış, FETÖ'nün "para kasası" olduğu iddia edilen Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı tutuklu sanık Cahit ve oğlu Taner Nakıboğlu'nun aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında dava açılmıştı.

Mahkeme, dün avukatlarının başvurusu üzerine Cahit Nakıboğlu'nun sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak ev hapsi koşuluyla tahliyesine karar vermişti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Mahkemenin tahliye ettiği ünlü işadamı için flaş karar haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat