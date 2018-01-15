  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVAnadolu Medya Ödülleri Sahiplerini Buluyor!
eposta yazdır zoom+ zoom-

Mahkemeden Şahin Alpay için yeni karar

Mahkemeden Şahin Alpay için yeni karar

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı sonrası yargılandığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye talebi reddedilen Şahin Alpay'ın avukatlarının bir üst mahkemeye yaptıkları itiraz da reddedildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 15-01-2018 21:36 - Güncelleme: 15-01-2018 21:36

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Şahin Alpay ile ilgili kararını verdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye talebi reddedilen Şahin Alpay’ın, avukatlarının bir üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptıkları itiraz da oy birliğiyle reddedildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Alpay’ın avukatının Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararına dayandırarak yaptığı itirazı reddetmesini şu gerekçelerle açıkladı;

"Anayasa Mahkemesi’nin somut olayda otomatik olarak sanığın tahliyesi sonucunu doğuracağını kabul etmek hukukun genel ilkelerine, Anayasa’daki mahkemelerin bağımsızlığı, mahkemelere emir ve talimat verilemeyeceği ve telkinde bulunulamayacağı yönündeki düzenlemelere, doğal hakim güvencesi başta olmak üzere bir çok yargılamaya dair ilkelin ihlali sonucunu doğuracaktır. Zira mahkemenin esastan inceleme yapan temyiz mercii kararına dahi direnme hakkı vardır. Kanun yolu incelemesi sonucunda mercii, sanığın tahliyesi kararına varırsa yargılamayı yapan mahkemeye bu yönde bir talimat verememekte, kendisi tahliye işlemini gerçekleştirmektedir. Aynı şekilde itiraz üzerine mahkememizce olası bir itirazın kabulü durumunda tahliye işlemi mahkememiz tarafından yapılabilecek olup tahliyeye yönelik İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir talimat verme yetkimiz bulunmamaktadır. Tüm bu değerlendirmeler Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru sonucunda hak ihlaline karar vermesinin otomatik olarak tahliye sonucunu doğurmadığını göstermektedir"

Üst mahkeme, sanığın kaçma şüphesinin bulunduğunu belirterek İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği tutukluluğun devamına yönelik kararın usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek itirazın reddine karar verdiğini belirtti.

Şahin Alpay ve Mehmet Altan'dan yeni başvuru 

Mehmet Altan ve Şahin Alpay neden tahliye edilmedi?

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Mahkemeden Şahin Alpay için yeni karar haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 15 Ocak 2018 23:48 Çok yerinde bir karar mahkemeler millet adına karar verir anayasa mahkemesi görevinin dışına çıkmıştır mahkemeler de bu durumu yerine getirmişlerdir anayasa mahkemesi üyelerinde de revizyon gerekiyor

    CEVAP YAZ 0 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat