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Mahkemeden flaş Alpastal Kuytul kararı

Mahkemeden flaş Alpastal Kuytul kararı

Alparslan Kuytul hakkında açılan davada mahkeme kararını verdi. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı soruşturmasında yargılanan 45 sanıktan tutuklu aralarında Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5 sanık için adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 20:17 - Güncelleme: 24-01-2019 20:17

ADANA'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında 5 ayrı suçtan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 45 sanıktan, aralarında vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu tutuklu 3 kişinin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesi kararlaştırıldı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın üçüncü gün oturumuna tutuklu sanık Veysel Dörtgöz ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları gelirken, tutuklu sanıklar Alparslan Kuytul ve Furkan Vakfı Başkanı Ali Alagöz ise tutuklu bulundukları Bolu'daki cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada sanıklar, ses kaydı alınarak ifade verdi.

Vakfın paralarını akladığı iddia edilen Gürbüz Kara, savunmasında, 2 bankadaki hesap hareketlerindeki yaklaşık 16 milyon liranın tıbbi laboratuvarı olan sanık Koray Sarısaçlı'ya ait olduğunu belirterek, "Kendisinin bir hastaneyle arasında husumet bulunması nedeniyle bana güvendiği için zaman zaman bana nakit olarak para vermiştir. Bankalardaki paranın yaklaşık 300 bin lirası da kendi şahsıma aittir. Daha sonra parasını geri verdim. Paranın vakıfla ilgisi yok." dedi.

Koray Sarısaçlı da Furkan Vakfının yönetiminde bir dönem yer aldığını ve toplantılara katıldığını ancak daha sonra vakıftan ayrıldığını belirterek, Gürbüz Kara'nın ifadesinde belirttiği gibi paranın kendisine ait olduğunu söyledi.

İfadelerin ardından mahkeme savcısı, sanıkların tutukluluğuna ve adli kontrol şartlarının devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Kuytul, Alagöz ve Dörtgöz’ün yurtdışına çıkış ve haftanın iki günü kolluk birimine imza atma şartıyla tahliyelerine karar verdi.

Duruşma eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, vakfın kurucu başkanı tutuklu Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 3'ü tutuklu 45 sanık hakkında, ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "özel belgede sahtecilik", "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 24 Ocak 2019 21:03 Bu nasıl bir ülke bu adam nasıl serbest bıraktınız

    CEVAP YAZ 2 0
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