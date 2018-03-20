  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Mahkemeden FETÖ'yle ilgili kırmızı bülten kararı!

Mahkemeden FETÖ'yle ilgili kırmızı bülten kararı!

Erzurum'da 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları öne sürülen, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenleri Ammar ve Selahaddin Gülen hakkında "kırmızı bülten" çıkarılması kararlaştırdı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 20-03-2018 17:00 - Güncelleme: 20-03-2018 17:00

Erzurum'da 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 12 sanığın yargılandığı davada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in yurt dışına kaçan yeğeni Ammar Gülen hakkında "kırmızı bülten" çıkartılmasına karar verildi.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar N.A, M.E, R.T, S.E, V.A. ve Z.S. ile avukatları katıldı. FETÖ/PDY elebaşı Fetulllah Gülen'in yeğenleri olan ve yurt dışına kaçtıkları anlaşılan Ammar ve Selahaddin Gülen'in de bulunduğu diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi. Duruşmaya katılan sanıklar, bir önceki celsede verdikleri savunmalarını tekrar ederek iftiraya uğradıklarını ve suçsuz olduklarını savundu.

GÜLEN'İN 2 YEĞENİ HAKKINDA "KIRMIZI BÜLTEN: Mahkeme heyeti, daha önce haklarında yakalama emri çıkartılan Selahaddin ve Ammar Gülen'in görüldükleri yerde tutuklanmasına karar vererek, sanıklardan Ammar Gülen hakkında da kırmızı bülten çıkartılmasına hükmetti. Heyet, daha önce hakkında kırmızı bülten çıkartılması kararlaştırılan Fetullah Gülen'in diğer yeğeni Selahaddin Gülen ile Ammar Gülen hakkındaki kırmızı bülten işlemleri için Adalet Bakanlığına yazı yazılmasına karar verdi. Mağdur S.K'nin sonraki celsede Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden mahkemeye katılması da karara bağlandı. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2007'de 15 yaşındaki S.K'nin farklı tarihlerde cinsel istismara uğradığı ve şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyor. Sanıklar arasında mağdurun annesinin de bulunması üzerine S.K'nin ikamet ettiği adresten alınarak Nenehatun Kız Yuvası'na yerleştirildiği bildirilen iddianamede, mağdurun, yuvadaki görevlilere aralarında Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah ve oğlu Ammar Gülen'in de olduğu kişilerce cinsel istismara uğradığını söylediği kaydediliyor.

İddianamede, 9 sanığın yargılama sonucu beraat ettiği, aralarında Seyfullah ve oğlu Selahaddin Gülen'in de bulunduğu 31 şüpheli ile farklı bir soruşturmada 32 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği anlatılarak, soruşturmanın FETÖ/PDY üyesi emniyet mensuplarınca kapatıldığı iddiaları üzerine 16 sanık hakkındaki yargılamanın ayrı bir davada sürdüğü aktarıldı. Fetullah Gülen'in yeğenleri Ammar ve Selahaddin Gülen'in de olduğu bu davanın 12 sanığının "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıldan 21 yıla, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 24 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Mahkemeden FETÖ'yle ilgili kırmızı bülten kararı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 20 Mart 2018 17:42 Yabancı Dil Bilenler Avrupa Medyayısını izlesin... Bilmeyenler SARAY MEDYASINDA Hikaye dinlesin! ....

    CEVAP YAZ 2 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro