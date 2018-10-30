  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Mahkemeden, çok önemli 'Booking' kararı!

Mahkemeden, çok önemli 'Booking' kararı!

'Booking.com'un Türkiye'de yerleşik otellerin pazarlanmasına aracılık faaliyetlerinin durdurulması kararına yapılan itirazların tekrar reddedildiği belirtildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 30-10-2018 17:35 - Güncelleme: 30-10-2018 17:35

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), geçen yıl vergi ödemediği ve haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle Hollanda menşeili 'Booking.com'a yönelik dava açmış; bu doğrultuda sitenin Türkiye'deki faaliyetleri İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından durdurulmuştu.

TÜRSAB'dan bugün yapılan açıklamada, söz konusu kararın kaldırılması için davalılarca yapılan itirazların ilgili mahkeme tarafından tekrar reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Booking.com internet adresi üzerinden veya oluşturacakları başka bir adres üzerinden, Türkiye'de yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmişti. İş bu kararın kaldırılması için davalılarca tekrar istinaf yoluna başvurulmuş olup, T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi'nin ... ilanında, davalı itirazlarının tekrar reddine karar verilmiştir" denildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Mahkemeden, çok önemli 'Booking' kararı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Cakici 30 Ekim 2018 18:16 Iyi bir sey yaptilar sanki. Milyonlarin kullandigi guzel bir uygulama. Onlarla ugrasacaklarina meclistekilerin harcalamalarini inceleyen bir mahkeme kurulsun.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro