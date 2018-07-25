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Mahkeme: Mutsuz evlilik boşanmak için gerekçe olamaz

Mahkeme: Mutsuz evlilik boşanmak için gerekçe olamaz

İNGİLTERE'de Yüksek Mahkeme, mutsuz evliliğin boşanmak için gerekçe sayılamayacağı kararına hükmetti. Mahkeme heyeti, kararı gönülsüzce aldıklarını ancak görevlerinin yasaları yorumlamakla sınırlı olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 15:46 - Güncelleme: 25-07-2018 16:01

BBC'de yer alan habere göre Tini Owens adlı 68 yaşındaki kadının evliliklerinde aşkın kaybolduğunu söyleyerek 2015'te 40 yıllık kocası Hugh Owens'a açtığı dava Yüksek Mahkeme'ye taşındı.

Mahkeme, evlilikle ilgili yasalara gönderme yaparak çiftin ancak ayrı yaşadıkları sürenin beş yılı dolduracağı 2020'de boşanabileceklerine hükmetti.

Mevcut İngiliz yasalarına göre çiftlerin boşanabilmek için şu beş maddeden birini gerekçe olarak göstermesi gerekiyor:

-Zina
-Makul olmayan davranış
-İki yıldan sonra terk etme
-İki yıllık ayrılık (İki tarafın da kabul etmesi halinde)
-Beş yıllık ayrılık. (Taraflardan biri boşanmayı kabul etmezse)

Yargıçlar, kararı 'gönülsüzce" aldıklarını ancak görevlerinin yasa yapmak değil, yasaları yorumlamakla sınırlı olduğunu vurguladı.

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