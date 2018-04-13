Mahkeme Demirtaş'ın tutukluluğu için karar verdi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "Terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılandığı davada tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davaya Demirtaş, avukatları, yakınları ve HDP milletvekilleri katıldı. Demirtaş, yargılandığı fezlekelere konu olan konuşmaların Mecliste yasama sorumsuzluğu kapsamında yaptığı konuşmalarla benzerlik taşıdığı için müzekkere yazılarak TBMM'den konuşmalarının istenmesini talep etti.

"BEN HİÇBİR ZAMAN PKK YÖNETİCİSİ OLMADIM"

Miting konuşmalarının kimseyi suç işlemeye teşvik ve tahrik etmediğini savunan Demirtaş, aksine suça konu olan konuşmanın, hitap ettiği kitlenin suça bulaşmasını engellemeye yönelik olduğunu öne sürdü. "Ben hiçbir zaman PKK yöneticisi olmadım, ne kimseden emir aldım ne de kimseye emir verdim. Benim tutuklanmam örgüte sosyolojik destek vermektir." diye savunma yapan Selahattin Demirtaş, konuşmalarının ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesini talep etti.

MAHKEME TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERDİ

Demirtaş'ın beyanlarından sonra avukatlarına söz verildi. Avukatlar, müvekkilleri hakkında hazırlanan fezlekelerin hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının tahliyeye yönelik beyanlarını aldıktan sonra müzakereye çekildi. Müzakerenin ardından kararını açıklayan heyet, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmetti. Duruşmaya 18 Temmuz'da devam edilecek.