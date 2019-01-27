Mahkeme 10 yaşındaki çocuğu taciz eden sapık için kararını verdi!

Bursa'nın İznik ilçesinde bir markette Suriye uyruklu 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden H.A.'nın görüntüsü sosyal medyada infial yaratınca İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Kısa sürede yakayı ele veren H.A. için mahkeme de son kararını verdi.

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