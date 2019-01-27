Mahkeme 10 yaşındaki çocuğu taciz eden sapık için kararını verdi!

Bursa'nın İznik ilçesinde bir markette Suriye uyruklu 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden H.A.'nın görüntüsü sosyal medyada infial yaratınca İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Kısa sürede yakayı ele veren H.A. için mahkeme de son kararını verdi.
İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alarak önce şüpheliyi ve adresini tespit etti. Şüpheli H.A, ardından evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
TÜİK'in açıkladığı verilerine göre; 2014 yılında 74 bin 64 olan çocuk mağdur sayısı 2016’yılında 83 bin 552’ye yükseldi.
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