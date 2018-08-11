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Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na sert 'dolar kuru' tepkisi!

Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na sert 'dolar kuru' tepkisi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Bugün yaşananlara ve açıklamalara bakıldığında dolar kuru ile ilgili dalgalanmanın manipülatif olduğu ve ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığı apaçık ortadayken Kılıçdaroğlu, aldığı pozisyon ile Türkiye karşıtlarının safında yer almıştır" değerlendirmesinde bulundu.

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Eklenme Tarihi: 11-08-2018 17:57 - Güncelleme: 11-08-2018 17:57

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'ye yönelik kur manipülasyonu destekli uluslararası operasyon düzenlenirken operasyonun sözcülüğünü üstlenmesine şaşırmadıklarını belirtti.

Ünal, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hükümete yönelik 'yaptırım paketi' adı altında yalan, yanlış, iftira dolu tüm argümanlarını bu pakete doldurması, tam anlamıyla bir siyasi karaborsacılıktır. Bugün yaşananlara ve açıklamalara bakıldığında dolar kuru ile ilgili dalgalanmanın manipülatif olduğu ve ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığı apaçık ortadayken Kılıçdaroğlu, aldığı pozisyon ile Türkiye karşıtlarının safında yer almıştır. Kılıçdaroğlu bilmelidir ki Türkiye, bugüne kadar kendisinin de sözcülük görevini üstlendiği onlarca hamleyi, Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, milletimizin kenetlenmesi ile aşmıştır. Bu sebeple Recep Tayyip Erdoğan lider, Kılıçdaroğlu ise meşruiyeti tartışmalı bir genel başkandır."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 11 Ağustos 2018 18:55 Yetki kimde ise sorumluluk da ondadir dunyanin her yerinde bu boyle.Bir tek Akp de farkli yetki kendinde sorumluluk muhalefette.

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