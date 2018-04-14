Mahir Ünal'dan flaş Suriye açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CNN TÜRK yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. ABD'nin İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurmasını değerlendiren Mahir Ünal şunları söyledi:

"Öncelikli olarak bölgede her hangi bir şey olduğunda Türkiye, 'bunun çözüme katkısı nedir' sorusunu soruyor. Çünkü biz öncelikle bir an önce, çözüm barış ve Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Burada iki şeye dikkat etmek gerekiyor; bu saldırı Suriye'ye karşı yapılmış değil, rejiime dönük bir saldırıdır. Böyle bir tepki gösterileceği açıklamalardan görülüyordu ve bizimle de bir bilgi paylaşımı oldu."

Ünal, "Biz bu saldırıyı, kimyasal silahlara dönük bir yaptırım şeklinde görüyoruz ve değerlendiriyoruz. Esed'in kendi halkına dönük kullandığı kimyasal silahın engellenmesi için de ciddi bir uyarı olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ünal, "2010 referandumunun bir sonucu olarak Türkiye, 12 Eylül ile hesaplaştı. Şimdi dünkü kararlarla birlikte Türkiye, 28 Şubat ile hesaplaştı. Türkiye aynı zamanda bir taraftan da 15 Temmuz işgal girişimiyle şu anda hesaplaşıyor." diye konuştu.

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