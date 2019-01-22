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Mahir Ünal'dan flaş açıklama! 1 Şubat’tan itibaren...

Yerel seçimler yaklaşırken Ankara kulislerinde de son dakika hareketlilik yaşanıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ''1 Şubat’tan itibaren bütün mecralardan sahaya çıkıyoruz. Mitingler muhtemelen 15 Ocak’tan sonra başlar'' açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 11:38 - Güncelleme: 22-01-2019 11:38

Ak Parti ve MHP Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı sürdürme kararı aldı. Kendi aralarında il ve ilçe dağılımı yapan Ak Parti ve MHP ortak aday tanıtımı da yapacak. Ünal, ''1 Şubat’tan itibaren bütün mecralardan sahaya çıkıyoruz. Mitingler muhtemelen 15 Ocak’tan sonra başlar'' açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, TRT Haber'de canlı yayında MHP'nin tanımında AK Partili adayların da katılacağını açıkladı.AK Parti'nin belediuye başkan adayları MHP'nin düzenleyeceği aday tanıtım programın yer alacak. Mahir Ünal'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

ADANA'DA ORTAK ADAY TANITIMI YAPILACAK: MHP kendi kampanyasını biz de kendi kampanyamızı yürüteceğiz. Önümüzdeki günlerde Adana’nın tanıtımı gerçekleşecek. Orada da bizim adaylarımız MHP’nin aday tanıtım programına katılacaklar. Mesela Kahramanmaraş’ta Sayın Sözcümüz aday tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. İl Başkanı oraya geldi ve beraberce toplantı gerçekleştirildi.

MİTİNGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK: 1 Şubat’tan itibaren bütün mecralardan sahaya çıkıyoruz. Mitingler muhtemelen 15 Ocak’tan sonra başlar çünkü 2014’te 22 Şubat’ta başlamışız.

BU SON DERECE YANLIŞ: Çevreci projeler ve yaşanabilir şehircilik ön planda olacak.Bizim imarı dikey değil de daha çok yatay mimari, çünkü şehirlerimizin insanı besleyen şehirler olması gerekiyor. Şehrin bir bölümünde dikey mimari kullanılabilir ama şehrin her yerinde dikey mimarinin son derece yanlış olduğunu Cumhurbaşkanımız ifade etti.

SEÇİM KAMPANYASI NASIL OLACAK: Biz sadece seçim ofislerimizin etrafında bayraklarımızı kullanacağız. Yine müziklerimiz yine sadce seçim ofislerimizin çevresinde kullanacağız. Dolayısıyla bütün sokakların caddelerin kaplanmadığı, o plastik bayrakların her yerde olmadığı bir kampanya, geçmişte de planlamıştık. Bu defa bütün teşkilatlarımıza bir seçim kılavuzu gönderiyoruz. Bu seçim kılavuzunda çalışmalarını nasıl yapacaklar, seçim ofisleri nasıl olacak, müzikleri nasıl kullanacaklar, mitingler nasıl olacak, teşkilatlarımız buna göre hareket edecek.

BİR BUÇUK MİLYONLUK TEŞKİLAT ÜYESİNİN KONUŞABİLDİĞİ SİSTEM: Artık dijital dönülüşüm kaçınılmaz olarak bize bir şey dayatıyor. Gerçeklikteki karşılığınızın dijital platformda da olması gerekiyor. Biz bir dijital genel merkez oluşturduk. Bütün kurulları ve organlarıyla. Burada bizim yine MKYK’mız var, MYK’mız var, genel başkan yardımcılarımız var, 1 buçuk milyon teşkilat üyemizin anlık konuşabildiği bir panel oluşturduk.

ANLIK İLETİŞİME GEÇİLİYOR: Genel başkandan mahalle başkanına kadar anlık iletişim sağlanıyor. Benim her bir teşkilat mensubum gerçek kişilik olarak sosyal ağlarda kendi düşüncesini, kendi siyasi bakış açısını gerçekleştiriyor. Bu da bize kara propagandaya dönük bot hesapların oluşturmak istediği kara propagandayı gerçek hesaplarla engellemenizi sağlıyor

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 22 Ocak 2019 12:10 Cümbüş ittifakına oy yok..

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KİMDİR ?
Mahir Ünal
MAHİR ÜNAL KİMDİR?

64. hükümette Kültür ve Turizm bakanı olan Mahir Ünal kimdir ve aslen nerelidir? İşte Mahir Ünal'ın özgeçmişi. Mahir Ünal, 1 Temmuz 1966'da Kahramanmaraş Elbistan'da doğdu. Babasının adı Mehmet Reşat,

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