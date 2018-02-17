Mahir Ünal'dan dikkat çeken Almanya va ABD açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu milletin kavgasını ve heyecanını dünya kamuoyu önüne taşıdığını belirterek, "Şimdi Amerika bizimle eşit bir şekilde konuşuyor mu? Almanya eşit bir şekilde konuşuyor mu? Artık eşit bir şekilde konuşmayı öğrendiler. Türkiye'nin herhangi bir ülke olmadığını öğrendiler." dedi.

Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Afyonkarahisar 6. Olağan İl Kongresi'nde, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana milletle yol yürüdüğünü, o nedenle sorumluluklarının büyük olduğunu belirtti.

LİDER RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR

AK Parti'yi diğer siyasi partilerden ayıran özelliğinin lider, teşkilat ve millet bağı olduğunu ifade eden Ünal, şunları kaydetti: "Birileri bizim liderimizle, Recep Tayyip Erdoğan ile kurduğumuz ilişkiyi anlamakta zorluk çekiyor. Hani derler ya 'Dervişin fikri ne ise zikri de odur, kişi başkasını kendisi gibi bilir. Recep Tayyip Erdoğan'ı, Genel Müdür Kemal Kılıçdaroğlu ile karıştırmasınlar. Kemal Kılıçdaroğlu, lider değil genel başkandır. Son kongreyle genel başkanlığı da şaibeli hale gelmiştir. Lider, milletinin bütün hassasiyetlerini, bütün derdini, kendisine hassasiyetle dert edinmiş kişidir. Lider, günde 18-20 saat milleti için çalışan, milleti için gece hayallerini rüya olarak görendir. Lider Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Alman Bakan'dan Türkiye itirafı: Çok büyük...

TAYYİP ERDOĞAN'LA KİMSEYİ MUKAYESE ETMESİNLER

Ünal, liderin zor günde milletinin yanında "Elif" gibi dim dik duran kişi olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lider,15 Temmuz gecesi, gözleri çakmak çakmak, kalbinde korkunun zerresi olmadan, cesaretle milletin önüne düşendir. Lider Marmaris'ten uçağa bindiğinde bir belirsizliğe uçabilen ve pilot kendisine 'Efendim Yunanistan'a, Katar'a gidebiliriz' dediğinde; 'Benim yerim ölüm de olsa milletimin yanıdır' diyen Recep Tayyip Erdoğan'dır. Siz uçaktan indiğinizde, tankların yanından kontrollü bir şekilde sıvışanlarsınız, kaçanlarsınız. O yüzden kalkıp da Tayyip Erdoğan'la kimseyi mukayese etmesinler. Bizim Tayyip Erdoğan'a teslimiyetimiz, Tayyip Erdoğan'ın istikametine, hayallerine, bu millete duyduğu aşka teslimiyetimizdir."

TÜRKİYE'NİN HERHANGİ BİR ÜLKE OLMADIĞINI ÖĞRENDİLER

AK Parti'den önce milletin, kendisini en iyi şekilde temsil edecek bir lidere hasret içerisinde olduğuna dikkati çeken Ünal, şunları kaydetti:

"Bu millet istiyordu ki 'Benim temsilcim yurt dışına gittiğinde başka liderlerin önünde el ovuşturmasın.' Bu millet kendi heyacanını, davasını, kavgasını, imanını taşıyacak bir adam istiyordu, Recep Tayyip Erdoğan'ı getirdi. Artık biz uluslararası ilişkilerde eşit ilişki kuruyoruz. Ne dedik? Masaya oturduğumuzda bizimle eşit konuşacaksanız sizinle konuşuruz. Şimdi Amerika bizimle eşit bir şekilde konuşuyor mu? Almanya eşit bir şekilde konuşuyor mu? Artık eşit bir şekilde konuşmayı öğrendiler. Türkiye'nin herhangi bir ülke olmadığını öğrendiler. Bunu onlara bu milletin adamı, sağlam irade, Recep Tayyip Erdoğan ile onun teşkilatları, arkasında dağ gibi duran sizler öğrettiniz."

HİÇBİR ZAMAN MAZERET KABUL ETMEDİK

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz de AK Parti’nin kurulduğu günden itibaren önemli işlere imza attığını söyledi.

Türkiye'nin yeniden inşası için birçok alanda yenilikler yapıldığını belirten İnceöz, "Bu değişim ve dönüşüm sırasında partimizin başına gelmedik iş kalmadı ama hiçbir zaman mazeret kabul etmedik. Ne yaparlarsa yapsınlar milletimizle beraber yol yürümekten, kutlu yolculuktan asla vazgeçmeyeceğimizi, tüm vesayet odaklarına karşı dimdik durmak suretiyle bir kez daha gösterdik." ifadelerini kullandı.

İnceöz, Gezi eylemleri ve 17/25 Aralık olayları başta olmak üzere partiye yönelik bütün art niyetli girişimlerin üstesinden geldiklerini vurgulayarak, "Bununla da bitmedi 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün, kendisine emanet edilmiş, ülkesini koruması için kullanılması amacıyla bırakılmış F16'larla, tanklarla milletimizin üzerine yürüdüğü bir karanlık geceyi hep beraber yaşadık. O karanlık gecede bir ses vardı. 80 milyonun, ümmetin, mazlumların yanında olan dünya lideri, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Halkın iradesinden başka bir güç tanımıyorum' sesi, o gecenin sabaha nasıl kavuşacağının belirtisiydi." diye konuştu.

15 Temmuz gecesi kahramanlık destanı yazan Türk milletine şükranlarını sunan İnceöz, bugün Suriye'de, terör örgütleri kullanılmak suretiyle Türkiye üzerinde hesaplar yapılmaya devam edildiğini aktardı.

İnceöz, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu hatırlatarak, "Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi terör örgütleri kol kola girerse girsin, hangi terör örgütleri taşeron olarak kullanılırsa kullanılsın, bilinsin ki Türkiye'yi bölmeye, parçalamaya kimsenin gücü yetmeyecektir." şeklinde konuştu.