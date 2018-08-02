Mahir Ünal'dan ABD'nin yaptırım kararına sert tepki!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlıyor. ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yönelik yaptırım kararını değerlendiren Ünal, "İki bakanımızla ilgili yaptırım kararı, iki bakanımız ve hükümetimizle ilgili değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı saldırgan tutum" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını değerlendiren Ünal şunları söyledi:

"Bir süreç bu. İki bakanımızla ilgili yaptırım kararı, iki bakanımız ve hükümetimizle ilgili değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı saldırgan tutum. ABD ile yaşanan sürece bakınca ABD yönetiminin bir süreden beri sadece Türkiye'ye değil birçok ülkeye dönük yaptırımlar uyguladığını, tehditkar bir dil kullandığını görüyoruz. Türkiyei'ye dönük yaptırımları birileri Rusya, İran denkleminde değerlendirme yanlışına düşüyorlar. Türkiye Almanya ile mukayese edilmelidir. Bütün olarak ABD'yi değil de ABD'nin içinde belli kanatlar var. ABD yönetiminin de kendi içinde tek bir ses olarak bunların arkasında durduğu görülmüyor. Kasımdaki seçimler bunun bir iç siyaset malzemesi haline geldiğini gösteriyor. Türkiye kendisine yaptırımlar uygulanarak ilişki kurulacak bir ülke değil. Türkiye'nin iç meselelerine müdahale oluruz, yaptırımlar uygularız böyle bir şey söz konusu değil. ABD yönetimi Türkiye ile olan ilişkilerde rasyonel zeminde kalmak durumundadır. Türkiye mütekabiliyet esasına göre gereken cevabı verecek."

''MESAJ ATTIĞINI KABUL EDİYOR''

Rahip Brunson'la ilgili iddianameyi okumak gerektiğini belirten Ünal, "Arkadaşına bir mesajı attığını kabul ediyor. Brunson'un Türkiye'de görevinin ne olduğu çok açık bir şekilde ortada. Biz 15 Temmuz'u, PKK terör örgütünü bunların birbirinden bağımsız olmadığını görürüz. Suriye ve Irak'ta yaşananları birbirinden bağımsız değerlendirmemiz söz konusu değil. Ne yapılmak istendiğini ne bir şekilde görüyoruz" dedi.

"TAHRİKLERE KAPILMADAN ADIM ATILACAK"

Türkiye'nin karşı yaptırımlarına ilişkin konuşan Ünal, "Türkiye hangi adımları atacağını çok iyi biliyor, tahriklere kapılmadan kararlı şekilde Türkiye adımlarını atacak. Somut ve uygulamaya dönük adımları Dışişleri Bakanlığı en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacaktır. Bunu bir ergen kararı olarak gören kesimler de var. Gözüken o ki, kasım ayına kadar Türkiye ile olan ilişkiler bir gerilim malzemesi olarak kullanılacak. Türkiye'nin aklı seçimle kendi haklarını koruyarak bu süreci yönetmesidir." şeklinde konuştu.

"İDAMLA İLGİLİ MUTABAKAT OLURSA GEREĞİNİ YAPARIZ"

İdam düzenlemesinin gündemde olup olmadığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Ünal, "Siyaset de toplumsal taleplere karşı duyarlı olmuştur. Cumhurbaşkanımız açık şekilde TBMM yasayı onaylar önüme getirirse onaylarım dedi. İdamın bir anayasa değişikliğiyle getirilmesi Meclis'teki bir mutabakata bağlı. O oluştuğunda bunu konuşmak lazım. Bazen bir grup öneri getiriyor, siyasi malzeme için. MHP; AK Parti olarak biz mutabakat gördüğümüzde gereğini yaparız" diye konuştu.

''AK PARTİ'NİN TEMEL NİTELİĞİ YENİLENMEKTİR''

AK Parti'nin 18 Ağustos'taki kongresine ilişkin konuşan Ünal, "AK Parti'nin temel niteliği yenilenmedir. Bizimki bir görev değişikliğidir. Buradaki sorumluluk bitince başka bir alanda sorumluluk üstlenmektir" dedi.

NELER OLMUŞTU ?

Beyaz Saray, ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğu nedeniyle Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yaptırım kararı aldıklarını duyurdu. ABD Başkan Yardımcısı Pence, "Yaptırımlar Brunson serbest kalana kadar sürecek" dedi.

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