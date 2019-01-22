Mahir Ünal: MHP ile ortak aday tanıtımı yapılacak

k Parti ve MHP Mart yerel seöçimlerinde Cumhur İttifakı'nı sürdürme kararı aldı. Kendi aralarında il ve ilçe dağılımı yapan Ak Parti ve MHP ortak aday tanıtımı da yapacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, TRT Haber'de canlı yayında MHP'nin tanımında AK Partili adayların da katılacağını açıkladı.AK Parti'nin belediuye başkan adayları MHP'nin düzenleyeceği aday tanıtım programın yer alacak. Mahir Ünal'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

ADANA'DA ORTAK ADAY TANITIMI YAPILACAK: MHP kendi kampanyasını biz de kendi kampanyamızı yürüteceğiz. Önümüzdeki günlerde Adana’nın tanıtımı gerçekleşecek. Orada da bizim adaylarımız MHP’nin aday tanıtım programına katılacaklar. Mesela Kahramanmaraş’ta Sayın Sözcümüz aday tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. İl Başkanı oraya geldi ve beraberce toplantı gerçekleştirildi.