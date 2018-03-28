Mahir Ünal Kılıçdaroğlu'nun hastalığını açıkladı!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, FETÖ'nün siyasi ayağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'yalan söyleme hastalığına yakalandığını' iddia etti. Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinlerken artık gülüyorum çünkü bir insanın bunları söylemesi için aklını peynir ekmekle yemesi lazım" dedi.

NTV'de soruları yanıtlayan Ünal, Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan'dır' açıklamalarını şu ifadelerle değerlendirdi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinlerken artık gülüyorum çünkü bir insanın bunları söylemesi için aklını peynir ekmekle yemesi lazım. Gözümüzün içine baka baka gerçekleri çarpıtması gerçek olmayan şeyleri gerçekmiş gibi ifade etmesi ısrarla aynı şeyleri tekrar etmesi düşünün Türkiye 16 yıldan beri ciddi anlamda faizle ve enflasyonla mücadele ediyor. Toplam bütçemizin yüzde 44'ü faiz giderlerine gidiyordu 2002'de bugün yüzde 9'u gidiyor.

İHANETLE KARŞI KARŞIYASINIZ: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Üniversiteler senin babanın malı mı? Daha da aşağı çekilecek.17-25 Aralık'tan sonra ben bu partide buna şahit olmuş birisi olarak söylüyorum bu yapı deşifre olduktan sonra biz yerel seçim yaşadık 2 tane genel seçim yaşadık. Biz gerekli temizliğimizi yaptık CHP hiçbir temizlik yapmadı. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı FETÖ'den tutuklandı.

FETÖ ağzıyla konuşacaksınız sonra FETÖ'nün siyasi ayağı sizsiniz diyeceksiniz. Bu bir mitomani yani yalan söyleme hastalığı. Bu haliyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'nun CHP'si bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir artık. Ya bir patoloji ile karşı karşıyasınız ya da açık bir şekilde ihanetle karşı karşıyasınız. Bu yalanların hangi birisiyle uğraşacaksınız?''

KILIÇDAROĞLU'NA: E BE İNSAFSIZ!

Ünal, "Bunun fitilinin partinizin milletvekili Şamil Tayyar ateşlemedi mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Yeni bir durum değil ki. Baykal döneminde CHP'nin yerli milli siyasi bir dil ve üslup vardı. Kılıçdaroğlu genel başkan olduktan hemen sonra yaşadığımız yemin krizi. Hakaret tehdit iftira yalan var. Yeni bir durumla karşı karşıya değiliz. Türk siyaseti 7-8 yıldan beri bir Kemal Kılıçdaroğlu fenomeni ile karşı karşıya. İstikameti tutarlılığı olmayan sürekli çark eden yalan söylemekten hakaret etmekten çekinmeyen… Diyor ki Cumhurbaşkanı o makamı işgal ediyor. E be insafsız 8 tane seçim kaybetmişsin bütün seçimleri kazanmış Cumhurbaşkanı olmuş milletin seçtiği meşru cumhurbaşkanına işgalci diyorsun. Bu insanların aklıyla alay etmektir."

KILIÇDAROĞLU'NUN HASTALIĞI...



Mahir Ünal sosyal medya hesabından ise “Türk siyaseti çok ağır bir mitomani vakası ile karşı karşıya. Kılıçdaroğlu artık siyasetin değil psikolojinin konusudur” mesajını paylaştı. Halk arasında Mitomani yalan söyleme hastalığı olarak bilinir. Mitomani hastalığına yakalana kişilere ise mitoman adı verilir. Peki mitomani tam olarak nedir? Mitomani hastalığında insanlar genel olarak kendine değerler katmak için yalan söylerler.

Mitamoni nedir, mitoman kişinin belirtileri-tedavisi nasıl?