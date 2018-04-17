Mahir Ünal: 'Kılıçdaroğlu ağır bir 'Erdoğanfobia' yaşıyor'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Diktatör oğlu diktatör olan ve Suriye’de 1 milyondan fazla insanı kimyasal veya konvansiyonel silahla katletmiş olan, 6 milyondan fazla insanı mülteci durumuna düşüren, bir dönem ‘Ben değişeceğim, reform yapacağım’ diyerek bizimle yakınlaşan ve halkına silah sıktığını görünce mesafe koyduğumuz ve karşı durduğumuz ve sonra CHP’nin elini sıktığı Esed’e dönük bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinin tek bir eleştirisini duymamışsınızdır. Ama aynı Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının her 2 yılda bir seçime girmiş ve milli tarafından teveccüh görmüş Cumhurbaşkanımıza ve meşru hükümetimize dönük her türlü hakareti, yalanı, ağza alınmayacak hakaretleri bir alışkanlık haline getirdiğini görürsünüz. Bu durumun Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinin karakteristik özelliğinden kaynaklandığını söylemeden geçemeyeceğim" dedi.