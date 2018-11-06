Mahalleliyi heyelan korkusu sardı Yardım istediler

ORDU'nun Altınordu ilçesine bağlı Topluca Mahallesi'nde, son 2 yıldır aralıklarla meydana gelen heyelanlar, mahalle sakinlerini endişelendiriyor. Mahalledeki heyelan tehdidi nedeniyle 2 ev tahliye edildi. Vatandaşlar endişeli olduklarını belirterek yardım istedi.

Mahalleliyi heyelan korkusu sardı Yardım istediler

Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta yer alan Altınordu ilçesinin 300 nüfuslu Topluca Mahallesi'nde meydana gelen heyelanlar, bölgede yaşayanları tedirgin ediyor. Heyelan tehdidi nedeniyle risk altında olduğu tespit edilen 2 ev, tahliye edildi. 13 mahallenin ulaşımının sağlandığı yol da çöküntü nedeniyle ulaşıma kapanırken, yaşananların bildirilmesi üzerine bölgede belediye tarafından inceleme başlatıldı. Mahalledeki caminin avlusunda yer alan musalla taşında çatlaklar oluştuğu ardından da yıkıldığı belirtildi. Mahalle sakinleri, korku içinde olduklarını dile getirerek, yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi.

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Mahalleliyi heyelan korkusu sardı Yardım istediler

GECELERİ UYUYAMIYORUZ'
Mahallede oturan ve heyelan riski nedeniyle tedirgin olduklarını anlatan mahalleliden Fatma Kabal, "Heyelandan korkuyoruz, geceleri uyuyamıyoruz. Yoldan araba geçerken, ev sallanıyor. Heyelan camiye 1-2 metre yaklaştı. Cami de yıkılır, diye endişeliyiz. Evlerini boşaltanlar var, yardım bekliyoruz" dedi.

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Mahalleliyi heyelan korkusu sardı Yardım istediler

Toprak kayması sonucu daha önce 13 mahallenin ulaşımının sağlandığı ana yolda çöküntü oluştuğununu, halen tehlikenin devam ettiğini kaydeden Dursun Ali Varlık da çaresiz olduklarını söyledi. Varlık, "Yıllardan beri burada sıkıntı var. Yol çöküyor, yukarıda 13 mahalle yolu var. Çambaşı Yaylası'na bile buradan ulaşım var. Buraya Altınordu ve Büyükşehir Belediye Başkanı da geldi, sorunu biliyorlar. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu da buradan, köyümüzden. Halk ne yapsın şimdi?" diye konuştu.

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Mahalleliyi heyelan korkusu sardı Yardım istediler

MUHTAR: ENDİŞELİYİZ
Topluca Mahllesi'nin muhtarı Hüseyin Beyazıt ise bölgede incelemelerin sürdürüldüğünü; ancak endişeli bekleyişin hakim olduğunu belirterek, "Mahallemizde 12 yıldır toprak kayması, heyelan tehdidi var. Nasıl ve neden olduğu belirsiz. Mahallede 6 hane heyelan bölgesinde. Bu tehdit mahallede son 2 yıldır etkili. Zamanla toprak kaymaları ve çökmeler oluştu. Bu heyelanlar anlık değil de belirli zaman aralıklarda oluştu. Risk, cami ve mezarlara kadar dayandı. Yolda çöküntü oluştu. Endişeliyiz, gerekli yerlere bildirim yaptık. İncelemeler yapıldı. Yapılan incelemelerden ne çıkacağını merak ediyoruz. Öncelikli olarak çöken yolun onarılmasını bekliyoruz" dedi.

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